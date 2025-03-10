  • Новость часаХинштейн: Имя погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    8 комментариев
    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».

    Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».

    «Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.

    Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».

    Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.

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    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    10 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

    Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

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    10 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

    Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

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    10 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии на этой неделе

    Tекст: Максим Попов

    На этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США, по данным CNN, с участием украинских и российских чиновников.

    По информации телекомпании, новый раунд переговоров между Россией и США может состояться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Как отметили источники, представители американской администрации проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками. Однако точный состав участников переговоров пока не раскрывается.

    Ранее президент США Дональд Трамп упомянул, что в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры». Он выразил надежду на «большой прогресс» в урегулировании украинского конфликта по итогам этих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

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    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    10 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа

    Американист Дудаков объяснил победу Карни над Фриланд на выборах лидера Либеральной партии Канады

    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марк Карни – хрестоматийный финансист и технократ. Он попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады.

    «Победа Марка Карни на выборах лидера Либеральной партии Канады была в некотором смысле ожидаемой: он лидировал по опросам», – указал американист Малек Дудаков. Собеседник добавил, что в отличие от Христи Фриланд, которая тоже боролась за пост нового главы правящей фракции, Карни не является ярым популистом.

    Политолог в этой связи напомнил «радикальные призывы» Фриланд разместить ядерное оружие Британии на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», – иронично заметил спикер.

    На этом фоне Карни смотрится большим профессионалом, отметил Дудаков. «Он – хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», – детализировал аналитик. По словам собеседника, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые.

    Так, Карни критиковал республиканца еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с Трампом. «В частности, он уже обещал продолжать торговую войну в ответ на те пошлины, которые вводит американская сторона», – напомнил американист.

    «Политик надеется воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на скорых парламентских выборах», – добавил Дудаков. Политолог объясняет: выборы в стране намечены на 20 октября, однако, как ожидается, Карни может объявить о досрочном роспуске парламента.

    «За время правления Джастина Трюдо рейтинги канадских либералов упали очень низко. Шансов на успех осенью у них не было. Это заставило действующего главу правительства уйти в отставку. Тем более что в стране сложилась сложная ситуация – это и миграционный кризис, и проблемы в социальной сфере. У правящей фракции нет решений этих вопросов», – уточнил собеседник.

    Эксперт указал, что если бы выборы прошли завтра, то, скорее всего, победу на них одержали бы канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром. «Либералы пока в аутсайдерах, несмотря на то, что их рейтинги несколько подросли после решения Трюдо уйти в отставку. Им непросто конкурировать с Консервативной партией. Однако ситуация за несколько месяцев может измениться. Я думаю, Карни будет работать в этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он одержал победу с результатом в 85,9% голосов. Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав всего 8% голосов.

    Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшие дни. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

    В своем первом заявлении после победы Карни заверил, что Оттава никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. «Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Новый лидер либералов также отметил, что сохранит контртарифы в отношении Соединенных Штатов «до тех пор, пока американцы не проявят уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле». Но он предупредил, что противостояние Трампу потребует экстраординарных усилий.

    «Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ», – заявил политик.

    Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, имеет докторскую степень по экономике. 13 лет проработал в отделениях Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. С 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. В 2013 году был назначен управляющим Банка Англии, ушел с поста в 2020 году.

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    10 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров

    Хинштейн: Два пенсионера пострадали при сбросе бомбы с дрона ВСУ в Курской области

    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области, пострадали два пожилых человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Пострадавшие – местные жители, мужчине 71 год, женщине 85, указал Хинштейн в своем Telegram-канале. Их отправили с минно-взрывными травмами в Курскую областную больницу.

    Ранее врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщал, что свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года.

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    10 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру

    Трамп отметил недостаточное желание Киева к мирному урегулированию конфликта

    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп высказал мнение о том, что власти Украины пока не демонстрируют должной готовности к мирному решению конфликта, выразив надежду, что ситуация изменится в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев пока не проявляет достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

    Трампа спросили, собираются ли США возобновить помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по ресурсам. Президент ответил: «Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они хотели мира».

    На вопрос о том, как именно Киев должен продемонстрировать стремление к миру, Трамп ответил, что пока украинские власти этого не сделали в необходимой мере. Он выразил уверенность, что это станет очевидным в течение ближайших двух или трех дней.

    Кроме того, американский лидер отметил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных. На вопрос, готова ли страна отменить паузу в передаче этой информации Киеву, он ответил: «Мы почти сделали это».

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    10 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Постпред России назвал «правовым беспределом» резолюцию Киева в МАГАТЭ

    Постпред России Ульянов назвал резолюцию Киева в МАГАТЭ «правовым беспределом»

    Tекст: Вера Басилая

    Резолюция, выдвинутая Киевом и принятая МАГАТЭ, поручает агентству функции, не связанные с атомной энергией, что является нарушением мандата агентства и «правовым беспределом», заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что резолюция, предложенная Киевом и принятая МАГАТЭ, является примером правового беспредела, передает ТАСС.

    Он отметил, что 12 декабря по инициативе Украины была принята резолюция, которая налагает на Секретариат МАГАТЭ обязанности, не входящие в компетенцию агентства.

    Ульянов подчеркнул, что принятая резолюция поручает агентству выполнять функции, не связанные с атомной энергией, что выходит за рамки его мандата.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в готовности идти на провокации ради продолжения конфликта, упомянув недавние атаки на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

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    10 марта 2025, 04:36 • Новости дня
    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

    Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
    @ Sergey Metelitsa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.

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    10 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом

    В результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по военному объекту в районе села Баловное погибли более тридцати человек, среди которых не менее половины иностранцы, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объекту с военными в северном пригороде Николаева в районе села Баловное, передает РИА «Новости». В результате атаки более 30 человек погибли, а 13 военных получили ранения. Значительная часть погибших, как отметил Лебедев, являются иностранцами.

    Объект, по которому были нанесены удары, находится рядом с городским аэропортом, где проходят обучение пилоты ВСУ. Лебедев также отметил, что в самом Баловном и в соседней Константиновке производят беспилотные летательные аппараты и ремонтируют военную технику.

    По имеющейся информации, всего было нанесено пять ударов, нацеленных на стратегически важные объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации пророссийского подполья, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве.

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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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