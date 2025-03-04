Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.
Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.
На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».
Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.
Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.
В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.