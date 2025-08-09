Аляска как первый шаг

Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске. Выбор места стал неожиданностью для всех экспертов и комментаторов, путающихся последние часы в версиях Рим/Стамбул/Дубай/Джидда.

Решение уже подтверждено российской стороной, и в ближайшее время эти же комментаторы с тем же успехом будут соревноваться в оценках и интерпретациях особого символизма места: «бывшая российская территория», «результат циничных политических договоренностей», «намеренно подальше от Европы – показывают её место», «первый итог большой сделки», «на Аляске как и на Украине»… и т.д.

Вполне ожидаемо.

Пока же важны лишь три момента.

Первый. Стороны решили не предоставлять никому из подходящих общих партнеров особой чести принять саммит. Решать все будем сами. Повышать лишь собственную капитализацию. Плюсы выбора места тоже оставим себе.

Второй. Что взамен? Визит за визит? В ответ вполне можно рассмотреть, например, Владивосток (?). Повышается важность Тихоокеанского региона. Плюс исторические корни. Как в 70-е. Разрядка. Потепление. Символизма тоже выше крыши.

Третий. Выбор места наглядно демонстрирует – у Москвы и Вашингтона есть своя двусторонняя политическая и экономическая повестка, «украинский вопрос» в которой важный, но не единственный и не главный. Хотя и самый актуальный.

Возможно, мы когда-то узнаем, что каждой из сторон удалось за это решение получить/выторговать. А пока одна из первых оценок. Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров», «тестовых вбросов» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо. В данном случае, несомненно, повышающие интерес к предстоящему событию и его значение.

Ожидания новых неожиданных шагов в отношениях Путина и Трампа этим ходом только подогреваются.

Источник