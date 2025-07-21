Украина готовится к переговорам из-под палки

Увеличение числа инсайдов о третьем раунде переговоров – маркер того, что процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, однако важные косвенные факторы указывают на то, что прорывов по его итогам ожидать не стоит и вот почему:

Украина явно сопротивляется

Многочисленные утечки говорят о том, что именно Вашингтон активно подталкивает Киев к переговорам. Буквально две недели назад Зеленский явно и публично отказывался от нового раунда, ссылаясь на то, что якобы еще не завершен обмен пленными. Вероятно, в рамках визита Келлога в Киев был дан явный сигнал, что если Украина не хочет срывать анонсированные поставки, нужно продолжать коммуникацию в рамках Стамбульского формата. Переговоры из-под палки вряд ли окажутся продуктивными.

Кроме того, 50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции. Мотивация у украинской переговорной группы добиться реального прогресса – на нуле.

Ожидается конкретика по вооружениям

По некоторым данным, 23 июля может пройти встреча на уровне НАТО, которая должна внести ясность в вопросы поставок систем ПВО и других видов вооружений для Украины. Конкретика по вопросам поставок будет подталкивать Украину к продолжению конфликта. Фактор дополнительной накачки Киева будет негативно сказываться на третьем раунде переговоров.

Негативный информационный фон

Зеленский и другие публичные спикеры в последние недели заметно усилили угрозы в адрес Москвы относительно нанесения дальнобойных ударов. Появляется информация о новых дронах. Украинские политики и военные открыто угрожают массированными ударами. Коллапс в московских аэропортах – подтверждение того, что активность ВСУ действительно нарастает. Это тоже не добавляет оптимизма.

Понаблюдаем.

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