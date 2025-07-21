  • Новость часаМинфин США призвал ЕС присоединиться к вторичным санкциям против РФ в случае их введения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина готовится к переговорам из-под палки
    21 июля 2025, 17:00 Мнение

    Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

    Литва проигрывает битву с русским языком
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры

    Увеличение числа инсайдов о третьем раунде переговоров – маркер того, что процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, однако важные косвенные факторы указывают на то, что прорывов по его итогам ожидать не стоит и вот почему:

    Украина явно сопротивляется

    Многочисленные утечки говорят о том, что именно Вашингтон активно подталкивает Киев к переговорам. Буквально две недели назад Зеленский явно и публично отказывался от нового раунда, ссылаясь на то, что якобы еще не завершен обмен пленными. Вероятно, в рамках визита Келлога в Киев был дан явный сигнал, что если Украина не хочет срывать анонсированные поставки, нужно продолжать коммуникацию в рамках Стамбульского формата. Переговоры из-под палки вряд ли окажутся продуктивными.

    Кроме того, 50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции. Мотивация у украинской переговорной группы добиться реального прогресса – на нуле.

    Ожидается конкретика по вооружениям

    По некоторым данным, 23 июля может пройти встреча на уровне НАТО, которая должна внести ясность в вопросы поставок систем ПВО и других видов вооружений для Украины. Конкретика по вопросам поставок будет подталкивать Украину к продолжению конфликта. Фактор дополнительной накачки Киева будет негативно сказываться на третьем раунде переговоров.

    Негативный информационный фон

    Зеленский и другие публичные спикеры в последние недели заметно усилили угрозы в адрес Москвы относительно нанесения дальнобойных ударов. Появляется информация о новых дронах. Украинские политики и военные открыто угрожают массированными ударами. Коллапс в московских аэропортах – подтверждение того, что активность ВСУ действительно нарастает. Это тоже не добавляет оптимизма.

    Понаблюдаем.

    Источник

    Другие материалы автора

    Главное
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    На Украине допустили создание мобильных военкоматов
    Российские синхронистки остались без золота на ЧМ впервые за 23 года
    В Испании обнаружили мертвым экс-сотрудника МВД Украины
    Полиция Чувашии задержала организатора порнотрансляций и семь моделей
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва проигрывает битву с русским языком

    Попытки уничтожить русский язык в одной из самых моноэтничных стран Прибалтики – Литве – фактически потерпели крах. В этом признаются не только радикальные местные националисты, но и государственные структуры. Более того, русский язык все больше расширяет сферы влияния. Как же такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации