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    18 июля 2025, 22:00 • В мире

    Президентом США научились манипулировать

    Главу Белого дома намеренно заставляют говорить об ударах по Москве

    Президентом США научились манипулировать
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Публично он пока сопротивляется такому нарративу. Кто и зачем заставляет Трампа говорить об ударах по российским мегаполисам и может ли он добиться своей цели этими манипуляциями президентом США?

    Западная пресса продолжает обсуждать детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским от 4 июля. Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника, Трамп в ходе той беседы якобы высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и посоветовал перейти в наступление.

    Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: «Если у нас будет нужное оружие, мы сможем». О том, что в ходе этого разговора говорилось об ударах по Москве и Санкт-Петербургу, первой написала в начале недели британская газета The Financial Times (FT).

    Позже американская администрация быстро опровергла заявления о якобы поддержке Трампом дальнобойных ударов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая «широко вырывает слова из контекста». Она пояснила, что президент США просто задал вопрос, «а не поощрял дальнейшие убийства».

    Сам Трамп тоже опровергал содержание публикации и отвечал на вопросы журналистов: «Нет, ему не следует нацеливаться на Москву». Президент США добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей нанести удар по российской столице.

    В публикации FT приводится конкретный отрезок беседы. «Владимир, вы можете ударить по Москве?.. Вы можете ударить и по Санкт-Петербургу?» – спросил Трамп. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – ответил Зеленский. По данным источников FT, Трамп поддержал эту идею, чтобы «заставить (россиян) почувствовать боль», а Москву – сесть за стол переговоров.

    По данным FT, Украина получила от США список дальнобойных вооружений, которые могут быть включены в поставки. Американцы могут продать дальнобойное оружие европейским союзникам, а те передать Киеву, который уже запрашивал крылатые ракеты Tomahawk.

    WP тоже сообщала об этом же отрывке разговора, в ходе которого Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. По их версии, Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие. Кроме того, WP также писала о том, что в новый пакет военной помощи Украине могут включить дальнобойные ракеты ATACMS.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что публикации и заявления о возможных ударах по Москве появляются в западных СМИ уже давно.

    Американист Дмитрий Дробницкий отмечает, что технология создания подобных материалов хорошо отработана – определенные фразы, например, из телефонного разговора двух лидеров, вырываются из контекста, а общая ситуация остается неясной и неопределенной: «Трамп говорит все подряд без остановки. Он разговаривает не на дипломатическом, а на обычном разговорном языке. Из его обмена репликами с Зеленским можно сделать еще заголовков десять».

    «Что-то в этой истории могло быть правдой. А может быть и так, что в этой истории ни слова правды. К тому же Трамп мог сказать фразу «войну в обороне не выиграешь» в абсолютно любом контексте. Допустим, эта фраза прозвучала. Потом после пересказа она попадает в уши человеку, который дает материал для газеты The Washington Post. Разумеется, с хорошим заголовком это будет большой заметкой с высокой кликабельностью», – добавил Дробницкий.

    Эксперт допускает, что в ходе того же телефонного разговора «Зеленский вполне мог жаловаться Трампу, что Украина подвергается бомбардировкам», а на уточняющий вопрос президента США, почему не наносятся ответные удары, Зеленский мог попросить дальнобойные ракеты.

    «Кроме того, отдельные куски телефонного разговора в нужной интерпретации могли поступить из Киева, а потом через третьи руки попасть в редакцию FT и WP. Это могло произойти без всякого политического подтекста, потому что тема на слуху, ультиматум Трампом сформулирован – и люди читают об этом», – рассуждает Дробницкий.

    При этом информация в итоговой публикации подается таким образом, будто бы Трамп резко поменял свою политическую линию и «от заигрывания с Владимиром Путиным перешел к давлению на него», что является уже «политически сформулированным месседжем» для конкретных аудиторий.

    «В реальности же Трамп находится в положении защищающегося человека, который, похоже, потерял контроль над ситуацией. Американская пресса и истеблишмент, либералы, европейцы заставили его сделать первый шаг в ту сторону, в которую ведут его с марта – не уходи из Европы, не уходи с Украины, воюй вместе с нами», – пояснил Дробницкий.

    По словам политолога, почти все американские СМИ «находятся в услужении либеральной глобальной элиты, которая враждебна Трампу и дает прессе задание, каким образом играть эту медийную пьесу».

    «Заметьте, вопросы о поддержке Украины Трампу задают при каждом удобном случае.

    Общая линия необходимости поддержки ВСУ как при Джо Байдене будет сохраняться. И в следующий раз, когда Трамп попытается взять ситуацию в свои руки, ему будут говорить о том, что он снова повернулся к Путину и бросил Зеленского», – добавил спикер.

    Кроме того, подобные публикации с расплывчатой фактурой могут использоваться для того, чтобы «прощупать общественное мнение и узнать реакцию российских властей», считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук. Он также напомнил, что информацию об ударах по Москве и Петербургу почти сразу опровергли не только пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, но и сам Трамп.

    «А если почитать украинские паблики, то там чуть ли не к «свадьбе» готовятся. Однако самого вброса темы ударов по Москве и Петербургу достаточно для того, чтобы относиться к этому архисерьезно. Мы не должны допускать того, чтобы противники рассуждали на эту тему. Для нас это определенный сигнал, поэтому ответ должен быть конкретным и, возможно, военно-техническим», – сказал американист.

    При этом львиная доля американских СМИ практически не пишет о необходимости мирного соглашения, которое учло бы первопричины конфликта на Украине. Вместо этого звучит тезис: «Россия должна быть остановлена».

    «Американские и британские газеты выражают, к глубокому сожалению, общий тренд глобалистов, которые пытаются перетянуть Трампа на свою сторону. Для этого используются все методы, начиная с досье Эпштейна и заканчивая вопросами финансирования фактически третьей мировой войны. А удержится ли он – вопрос дискуссионный», – заключил Ордуханян.

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