Эксперты объяснили желание Владимира Зеленского активизировать переговоры с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

Рустем Умеров, новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, будет работать над активизацией переговоров с Россией. Соответствующую задачу перед ним поставил Владимир Зеленский. Он пояснил, что достигнутые ранее в Стамбуле решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова подтверждала готовность делегации РФ отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров. При этом ранее замглавы дипведомства Украины Сергей Кислица указывал, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя».

Напомним, Умеров являлся участником переговоров с Россией в Стамбуле еще в 2022 году. После возобновления мирного диалога весной текущего года именно он возглавил украинскую делегацию в рамках обеих встреч с представителями РФ (16 мая и 2 июня). Представители Москвы положительно отзывались об итогах первого и второго раундов.

Примечательно, что в рамках недавних перестановок в правительстве Украины, Умеров, утративший должность министра обороны, рассматривался на пост посла в Америке. Однако в конечном счете Вашингтон не согласовал его назначение. По слухам, отказ на это назначение получен якобы из-за того, что несостоявшийся дипломат является гражданином США.

Другую версию произошедшего рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, Умеров не был согласован на должность посла, поскольку американцам было известно о его лояльности главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, который уже подвергался нападкам со стороны западных СМИ за «непрофессионализм».

По мнению ряда экспертов, поручение Зеленского Умерову носит корыстный характер и преследует несколько целей: во-первых, на Банковой считают, что продолжение переговорного процесса гарантирует поставки оружия для ВСУ; во-вторых, власти Украины заинтересованы в возвращении пленных с помощью переговоров, чтобы избежать бунта со стороны их родственников; в-третьих, поскольку Дональд Трамп по-прежнему выступает за урегулирование конфликта, офису Зеленского важно не допустить обвинений в отказе от переговоров.

При этом сразу несколько источников в окружении Ермака и Зеленского отмечают: вести переговоры – это единственное, что хорошо получается у Умерова, так как любая другая его деятельность, в том числе на посту министра обороны, была омрачена масштабированием хаоса, слабым административным управлением и серьезными коррупционными скандалами. В сумме все эти факторы указывают на то, что Умеров сегодня – единственная фигура, которая может представлять интересы офиса Зеленского на переговорах, не вызывая особого раздражения со стороны Москвы и Вашингтона.

«Банковая пытается имитировать приверженность Киева мирному процессу. Однако в реальности офис Владимира Зеленского готовится к эскалации текущего конфликта. При этом значительная часть западных элит будет делать вид, что они верят в искренность украинских союзников», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Собеседник напомнил, что Киев продолжает требовать от Запада наращивания военной помощи, а новый премьер Юлия Свириденко одной из своих главных задач уже назвала масштабирование производства Украиной собственного вооружения.

«Также они ждут, что США и Европа засыпят их оружием. После этого ВСУ надеются, что им выпадет шанс продвинуться вперед. Но на Банковой допускают, что все произойдет иначе, и российская сторона начнет давить на фронте сильнее, чем сейчас. Тогда Умеров попытается действительно запустить мирный процесс с Москвой, чтобы задержать наступление, – акцентирует Скачко. –

То есть вторая его задача – не допустить, чтобы диалог с Россией превратился в капитуляцию Украины».

Поручение Умерову тесно связано с ультиматумом Трампа, согласно которому он дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта, напоминает политолог Лариса Шеслер. «Зеленский хочет показать США, что диалог с Россией не выстраивается якобы по вине Кремля. Демонстрация этого и есть главная цель Умерова», – считает политолог Лариса Шеслер.

«Таким образом на Банковой планируют толкнуть Вашингтон к новым серьезным санкциям против Москвы, которые позволили бы снизить российский военный потенциал. Если же этого не случится, тогда Умеров в полной мере продолжит свою работу в качестве переговорщика: он демонстрирует устойчивую проамериканскую позицию и последовательность в переговорных процессах», – подчеркнула собеседница.

Что касается уровня фигуры Умерова, то она полностью соответствует статусу переговоров с Россией, поскольку секретарь СНБО в официальной украинской иерархии примерно соответствует главе министерства или помощника президента. «Поэтому нельзя сказать, что со стороны Киева будет понижено представительство в делегации», – заключила Шеслер.