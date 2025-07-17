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Украину перевели на упрощенную модель управления
Эксперты объяснили причины кадровых перестановок в украинском правительстве
В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике?
Верховная рада одобрила новый состав правительства Украины. Так, Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра страны сменила его первый заместитель – Юлия Свириденко. Примечательно, что именно она в мае 2025 года участвовала в заключении сделки по редкоземельным металлам с США. За обновленный кабмин проголосовали 253 депутата.
Новые назначения совпали и с реорганизацией структуры правительства Украины. До этого должности министров (включая премьера) занимал 21 человек. Теперь их количество сократилось. Произошло это из-за укрупнения и слияния некоторых ведомств.
Так, из министерств социальной политики и национального единства сформировали министерство социальной политики, семьи и единства, возглавить которое предстоит Денису Улютину. В свою очередь, министерства экономики, аграрной политики и природных ресурсов объединили в министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его руководителем стал Алексей Соболев.
Кроме того, перемены коснулись и министерства обороны. Теперь ведомство дополнили функциями министерства по стратегическим отраслям промышленности. Управлять обновленным ведомством будет экс-премьер страны Денис Шмыгаль. Его предшественник на данном посту Рустем Умеров, по информации депутата Рады Ярослава Железняка, получит должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
При этом первоначально Умеров рассматривался в качестве основного кандидата на должность посла Украины в США. Однако в конечном счете Вашингтон не согласовал его назначение. По слухам, отказ на это назначение получен якобы из-за того, что Умеров является гражданином США. В итоге этот дипломатический пост «отошел» Ольге Стефанишиной, которая ранее являлась вице-премьером. Интересно, что в ее отношении ведется уголовное преследование по делу о злоупотреблении властью и возбуждено уголовное дело.
Напомним, о необходимости перестановок в исполнительной власти ранее заявлял сам Владимир Зеленский. По его словам, новое правительство будет ориентировано на самостоятельное производство вооружений или его разработку совместно с иностранными партнерами. Он отметил, что долю национальной техники на поле боя необходимо довести до 50%.
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Между тем украинское издание «Страна» оценивает произошедшие изменения как «самые ничего не меняющие» за всю историю страны. Подчеркивается, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак превратили кабмин в «инструмент своей политики, почти полностью лишив его субъектности».
При этом формирование нового правительства противоречит местному законодательству. Согласно десятой статье документа «О правовом режиме военного положения», прекращение полномочий органов власти в этот период запрещено. Кроме того, целый ряд кандидатов в кабмин по закону вносит президент, который утратил легитимность в мае прошлого года. Сама Рада тоже едва ли легитимна, так как монобольшинство «Слуг народа» давно распалось, им приходится докупать голоса в других фракциях и группах.
Таким образом, кабмин Свириденко заведомо нелегитимен по трем причинам.
«Перестановки в исполнительной власти Украины мало что изменят. Большая часть министров осталась у власти, поэтому к радикальным трансформациям в стране прошедшие события не приведут. Судя по всему, реорганизация правительства затевалась с одной лишь целью – усилить и без того большое влияние Ермака», – полагает политолог Иван Лизан.
«Глава офиса Зеленского давно успел «подмять под себя» украинский кабмин. Однако его отношения с экс-премьером Денисом Шмыгалем оставались натянутыми. В СМИ часто утекали данные о серьезных противоречиях между ними. Руководитель правительства часто способствовал затягиванию реализации решений Ермака», – пояснил он.
«Теперь же на его место встанет Юлия Свириденко. Она молода и имеет еще меньше политической воли, чем ее предшественник. В общем, она является отличным кандидатом на роль «ставленницы» более влиятельного Ермака, который теперь может с заметно большей скоростью проводить в Раде и кабмине те или иные инициативы», – добавил собеседник.
«Теоретически подобное усиление Ермака могло бы не понравиться Владимиру Зеленскому. Но каких-либо предтечей к их конфликту не видно. Выработалась определенная модель: Зеленский – медийное лицо, занимающееся пиаром, а Ермак – реальный управленец. Такое положение дел пока что обоих устраивает», – говорит эксперт.
«Не думаю, что перестановки в правительстве стали результатом внешнего давления. У власти остались плюс-минус те же люди, принципиально новых лиц не появилось. Соответственно, предпосылок говорить о «перекраивании сфер влияния» между какими-то кланами или посольствами западных стран нет. Интересно, что
вместе с кадровыми вопросами Ермак постарался заняться и реорганизацией институтов власти.
Во-первых, упразднили министерство аграрной политики. Это ведомство за последние годы успело не раз оскандалиться и проштрафиться. А между тем сельское хозяйство сегодня – единственная отрасль украинской экономики, которая дает государству реальные доходы. Неудивительно, что это направление экономики решили переподчинить», – рассуждает собеседник.
«Во-вторых, функции министерства стратегических отраслей промышленности передали военному ведомству страны, которым теперь руководит Шмыгаль. Таким образом делается акцент на дополнительной милитаризации, которой необходимо управлять через лояльного Зеленскому человека», – пояснил эксперт.
«Интересно, что экс-главу министерства обороны Рустема Умерова «опрокинули» с должностью посла в США. На это место поставлена Ольга Стефанишина, которая, однако, подозревается в совершении уголовного преступления. Данное решение, вероятно, принималось в самом Вашингтоне, а что касается Умерова, то Ермак явно имеет на него определенные планы», – считает Лизан.
Министры на Украине давно превратились в малозначительные фигуры,
сказала политолог Лариса Шеслер. «Их полномочия минимальны, а все по-настоящему важные решения принимаются в офисе Зеленского. Об этом, в частности, говорит интересное назначение Германа Галущенко: раньше он руководил министерством энергетики, а теперь – юстиции», – напоминает она.
«Это два совершенно разных направления, и один и тот же человек не может в них разбираться одинаково хорошо. Но для чисто технических персонажей отсутствие профильных знаний помехой не является. Изменения в правительстве были нужны с одной целью – наращивание власти Ермака и самого офиса Зеленского», – поясняет собеседница.
«Свириденко – энергичная девушка, назначение которой призвано показать Западу «новое лицо» украинской власти. Она не успела замараться в коррупционных скандалах. К тому же новый премьер-министр часто посещала США и ЕС, даже проходила там обучение. То есть в Вашингтоне и Брюсселе ее принимают за свою», – добавляет эксперт.
«И конечно, она будет более лояльной фигурой к Ермаку, чем Шмыгаль.
Экс-премьер, конечно, в прямой конфликт с главой офиса Зеленского не вступал. В публичное поле его недовольство не просачивалось, но в кулуарах ходили слухи о значительных разногласиях между ними. В этой связи примечательным выглядит назначение Шмыгаля на пост министра обороны», – акцентирует она.
«Это ведомство успело значительно омрачить свою репутацию коррупционными скандалами. Возглавлять его и «не замараться» – практически невозможно. Кроме того, все провалы ВСУ и проблемы с поставками также будут «сбрасываться» на его счет. Думаю, что таким образом Ермак пытается заложить фундамент будущей «компрометации» Шмыгаля», – уточнила собеседница.
«Не исключаю, что и Умеров в какой-то степени «пострадал» от пребывания в руководстве Минобороны. Его рассматривали на должность посла Украины в США, но, видимо, его причастность к коррупционным скандалам сделала данную фигуру для Вашингтона неприемлемой. Стефанишина, конечно, тоже часто мелькала в разбирательствах, но на фоне экс-главы военного ведомства она выглядит совершенно невинно», – полагает Шеслер.
Политолог Алексей Нечаев считает, что на Банковой осознанно пошли на сокращение ряда министерств и перестановку кадров, чтобы упростить управление остатками украинской государственности, финансовыми потоками, поставками оружия и природными ресурсами. Об этом, в частности, и свидетельствуют новые назначения.
«Свириденко действительно лояльна Ермаку.
Ее карьера резко пошла вверх после стажировки в Германии и Швеции в 2016–2017 годах: сначала она начала получать солидные должности в Черниговской области, а затем и на общеукраинском уровне. Для европейской бюрократии она более чем рукопожатна, а в Лондоне, учитывая ориентацию Ермака на Британию, против ее кандидатуры не возражали», – отмечает эксперт.
«Первым вице-премьером стал Михаил Федоров – до 2019 года он занимался рекламными кампаниями в соцсетях и прошел подготовку в школе НАТО для местных управленцев. Затем он возглавил цифровое направление в избирательном штабе Зеленского, а после его победы на выборах занялся «диджитализацией» Украины. В последние годы этот процесс де-факто свелся к цифровому контролю над гражданами и сбору их персональных данных в интересах ТЦК. Теперь его влияние в этой сфере только усилится», – полагает политолог.
«Особый интерес вызывает назначение Тараса Качки вице-премьером по евроинтеграции. Ранее этот выпускник варшавского Нацинститута госуправления и экс-сотрудник Американской торговой палаты в статусе целого замминистра экономики вел переговоры с поляками об экспорте украинской с/х продукции, когда ту блокировали на границе местные активисты. В итоге польские власти добились со стороны Брюсселя сокращения квот на украинский экспорт, а недавно Евросоюз отменил «торговый безвиз» с Украиной.
Если Качка продолжит столь же плодотворно работать в части евроинтеграции Украины – России это на руку»,
– иронизирует Нечаев. «То же самое касается и нового министра юстиции Германа Галущенко – члена Американской ассоциации международного права. На Украине его критикуют за провалы на посту главы Минэнерго, среди которых – постоянные блэкауты и воровство западной помощи. Вероятно, в министерстве юстиции его ждут не меньшие успехи», – добавляет эксперт.
«В принципе, остальные назначения в новом-старом кабмине имеют схожую логику, но самое показательное – это формальное понижение Шмыгаля с позиции премьера на уровень министра. Ему приписали бывшее министерство стратегической промышленности, которой на Украине тоже почти не осталось. Однако главная задача Шмыгаля теперь – управлять ведомством в условиях постоянных оперативных кризисов на фронте, дефицита ресурсов и непрерывной «бусификации», в которой он, к слову, проблемы не видит».
Таким образом, Украину переводят на упрощенную модель управления, предполагающую жесткий контроль над распределением внутренних и полученных извне ресурсов – в том числе для удовлетворения коррупционных интересов местных элит. Это позволит Зеленскому и Ермаку еще какое-то время «панувати у своїй сторонці» – как и завещает гимн Украины под названием «Ще не вмерла», – резюмировал Нечаев.