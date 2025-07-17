Украину перевели на упрощенную модель управления

Эксперты объяснили причины кадровых перестановок в украинском правительстве

Tекст: Евгений Поздняков

Верховная рада одобрила новый состав правительства Украины. Так, Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра страны сменила его первый заместитель – Юлия Свириденко. Примечательно, что именно она в мае 2025 года участвовала в заключении сделки по редкоземельным металлам с США. За обновленный кабмин проголосовали 253 депутата.

Новые назначения совпали и с реорганизацией структуры правительства Украины. До этого должности министров (включая премьера) занимал 21 человек. Теперь их количество сократилось. Произошло это из-за укрупнения и слияния некоторых ведомств.

Так, из министерств социальной политики и национального единства сформировали министерство социальной политики, семьи и единства, возглавить которое предстоит Денису Улютину. В свою очередь, министерства экономики, аграрной политики и природных ресурсов объединили в министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его руководителем стал Алексей Соболев.

Кроме того, перемены коснулись и министерства обороны. Теперь ведомство дополнили функциями министерства по стратегическим отраслям промышленности. Управлять обновленным ведомством будет экс-премьер страны Денис Шмыгаль. Его предшественник на данном посту Рустем Умеров, по информации депутата Рады Ярослава Железняка, получит должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

При этом первоначально Умеров рассматривался в качестве основного кандидата на должность посла Украины в США. Однако в конечном счете Вашингтон не согласовал его назначение. По слухам, отказ на это назначение получен якобы из-за того, что Умеров является гражданином США. В итоге этот дипломатический пост «отошел» Ольге Стефанишиной, которая ранее являлась вице-премьером. Интересно, что в ее отношении ведется уголовное преследование по делу о злоупотреблении властью и возбуждено уголовное дело.

Напомним, о необходимости перестановок в исполнительной власти ранее заявлял сам Владимир Зеленский. По его словам, новое правительство будет ориентировано на самостоятельное производство вооружений или его разработку совместно с иностранными партнерами. Он отметил, что долю национальной техники на поле боя необходимо довести до 50%.

Между тем украинское издание «Страна» оценивает произошедшие изменения как «самые ничего не меняющие» за всю историю страны. Подчеркивается, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак превратили кабмин в «инструмент своей политики, почти полностью лишив его субъектности».

При этом формирование нового правительства противоречит местному законодательству. Согласно десятой статье документа «О правовом режиме военного положения», прекращение полномочий органов власти в этот период запрещено. Кроме того, целый ряд кандидатов в кабмин по закону вносит президент, который утратил легитимность в мае прошлого года. Сама Рада тоже едва ли легитимна, так как монобольшинство «Слуг народа» давно распалось, им приходится докупать голоса в других фракциях и группах.

Таким образом, кабмин Свириденко заведомо нелегитимен по трем причинам.

«Перестановки в исполнительной власти Украины мало что изменят. Большая часть министров осталась у власти, поэтому к радикальным трансформациям в стране прошедшие события не приведут. Судя по всему, реорганизация правительства затевалась с одной лишь целью – усилить и без того большое влияние Ермака», – полагает политолог Иван Лизан.

«Глава офиса Зеленского давно успел «подмять под себя» украинский кабмин. Однако его отношения с экс-премьером Денисом Шмыгалем оставались натянутыми. В СМИ часто утекали данные о серьезных противоречиях между ними. Руководитель правительства часто способствовал затягиванию реализации решений Ермака», – пояснил он.

«Теперь же на его место встанет Юлия Свириденко. Она молода и имеет еще меньше политической воли, чем ее предшественник. В общем, она является отличным кандидатом на роль «ставленницы» более влиятельного Ермака, который теперь может с заметно большей скоростью проводить в Раде и кабмине те или иные инициативы», – добавил собеседник.

«Теоретически подобное усиление Ермака могло бы не понравиться Владимиру Зеленскому. Но каких-либо предтечей к их конфликту не видно. Выработалась определенная модель: Зеленский – медийное лицо, занимающееся пиаром, а Ермак – реальный управленец. Такое положение дел пока что обоих устраивает», – говорит эксперт.

«Не думаю, что перестановки в правительстве стали результатом внешнего давления. У власти остались плюс-минус те же люди, принципиально новых лиц не появилось. Соответственно, предпосылок говорить о «перекраивании сфер влияния» между какими-то кланами или посольствами западных стран нет. Интересно, что

вместе с кадровыми вопросами Ермак постарался заняться и реорганизацией институтов власти.

Во-первых, упразднили министерство аграрной политики. Это ведомство за последние годы успело не раз оскандалиться и проштрафиться. А между тем сельское хозяйство сегодня – единственная отрасль украинской экономики, которая дает государству реальные доходы. Неудивительно, что это направление экономики решили переподчинить», – рассуждает собеседник.

«Во-вторых, функции министерства стратегических отраслей промышленности передали военному ведомству страны, которым теперь руководит Шмыгаль. Таким образом делается акцент на дополнительной милитаризации, которой необходимо управлять через лояльного Зеленскому человека», – пояснил эксперт.

«Интересно, что экс-главу министерства обороны Рустема Умерова «опрокинули» с должностью посла в США. На это место поставлена Ольга Стефанишина, которая, однако, подозревается в совершении уголовного преступления. Данное решение, вероятно, принималось в самом Вашингтоне, а что касается Умерова, то Ермак явно имеет на него определенные планы», – считает Лизан.

Министры на Украине давно превратились в малозначительные фигуры,

сказала политолог Лариса Шеслер. «Их полномочия минимальны, а все по-настоящему важные решения принимаются в офисе Зеленского. Об этом, в частности, говорит интересное назначение Германа Галущенко: раньше он руководил министерством энергетики, а теперь – юстиции», – напоминает она.

«Это два совершенно разных направления, и один и тот же человек не может в них разбираться одинаково хорошо. Но для чисто технических персонажей отсутствие профильных знаний помехой не является. Изменения в правительстве были нужны с одной целью – наращивание власти Ермака и самого офиса Зеленского», – поясняет собеседница.

«Свириденко – энергичная девушка, назначение которой призвано показать Западу «новое лицо» украинской власти. Она не успела замараться в коррупционных скандалах. К тому же новый премьер-министр часто посещала США и ЕС, даже проходила там обучение. То есть в Вашингтоне и Брюсселе ее принимают за свою», – добавляет эксперт.

«И конечно, она будет более лояльной фигурой к Ермаку, чем Шмыгаль.

Экс-премьер, конечно, в прямой конфликт с главой офиса Зеленского не вступал. В публичное поле его недовольство не просачивалось, но в кулуарах ходили слухи о значительных разногласиях между ними. В этой связи примечательным выглядит назначение Шмыгаля на пост министра обороны», – акцентирует она.

«Это ведомство успело значительно омрачить свою репутацию коррупционными скандалами. Возглавлять его и «не замараться» – практически невозможно. Кроме того, все провалы ВСУ и проблемы с поставками также будут «сбрасываться» на его счет. Думаю, что таким образом Ермак пытается заложить фундамент будущей «компрометации» Шмыгаля», – уточнила собеседница.

«Не исключаю, что и Умеров в какой-то степени «пострадал» от пребывания в руководстве Минобороны. Его рассматривали на должность посла Украины в США, но, видимо, его причастность к коррупционным скандалам сделала данную фигуру для Вашингтона неприемлемой. Стефанишина, конечно, тоже часто мелькала в разбирательствах, но на фоне экс-главы военного ведомства она выглядит совершенно невинно», – полагает Шеслер.

Политолог Алексей Нечаев считает, что на Банковой осознанно пошли на сокращение ряда министерств и перестановку кадров, чтобы упростить управление остатками украинской государственности, финансовыми потоками, поставками оружия и природными ресурсами. Об этом, в частности, и свидетельствуют новые назначения.

«Свириденко действительно лояльна Ермаку.

Ее карьера резко пошла вверх после стажировки в Германии и Швеции в 2016–2017 годах: сначала она начала получать солидные должности в Черниговской области, а затем и на общеукраинском уровне. Для европейской бюрократии она более чем рукопожатна, а в Лондоне, учитывая ориентацию Ермака на Британию, против ее кандидатуры не возражали», – отмечает эксперт.

«Первым вице-премьером стал Михаил Федоров – до 2019 года он занимался рекламными кампаниями в соцсетях и прошел подготовку в школе НАТО для местных управленцев. Затем он возглавил цифровое направление в избирательном штабе Зеленского, а после его победы на выборах занялся «диджитализацией» Украины. В последние годы этот процесс де-факто свелся к цифровому контролю над гражданами и сбору их персональных данных в интересах ТЦК. Теперь его влияние в этой сфере только усилится», – полагает политолог.

«Особый интерес вызывает назначение Тараса Качки вице-премьером по евроинтеграции. Ранее этот выпускник варшавского Нацинститута госуправления и экс-сотрудник Американской торговой палаты в статусе целого замминистра экономики вел переговоры с поляками об экспорте украинской с/х продукции, когда ту блокировали на границе местные активисты. В итоге польские власти добились со стороны Брюсселя сокращения квот на украинский экспорт, а недавно Евросоюз отменил «торговый безвиз» с Украиной.

Если Качка продолжит столь же плодотворно работать в части евроинтеграции Украины – России это на руку»,

– иронизирует Нечаев. «То же самое касается и нового министра юстиции Германа Галущенко – члена Американской ассоциации международного права. На Украине его критикуют за провалы на посту главы Минэнерго, среди которых – постоянные блэкауты и воровство западной помощи. Вероятно, в министерстве юстиции его ждут не меньшие успехи», – добавляет эксперт.

«В принципе, остальные назначения в новом-старом кабмине имеют схожую логику, но самое показательное – это формальное понижение Шмыгаля с позиции премьера на уровень министра. Ему приписали бывшее министерство стратегической промышленности, которой на Украине тоже почти не осталось. Однако главная задача Шмыгаля теперь – управлять ведомством в условиях постоянных оперативных кризисов на фронте, дефицита ресурсов и непрерывной «бусификации», в которой он, к слову, проблемы не видит».

Таким образом, Украину переводят на упрощенную модель управления, предполагающую жесткий контроль над распределением внутренних и полученных извне ресурсов – в том числе для удовлетворения коррупционных интересов местных элит. Это позволит Зеленскому и Ермаку еще какое-то время «панувати у своїй сторонці» – как и завещает гимн Украины под названием «Ще не вмерла», – резюмировал Нечаев.