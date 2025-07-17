Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины
Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства по представлению премьер-министра Юлии Свириденко.
Первый вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров, передает ТАСС. Алексей Кулеба сохранил пост вице-премьера по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий. Тарас Качка занял должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Министром молодежи и спорта остался Матвей Бедный, министром юстиции назначен Герман Галущенко, министром энергетики стала Светлана Гринчук. Наталья Калмыкова сохранила пост министра по делам ветеранов, Игорь Клименко остался министром внутренних дел, а Оксен Лисовой – министром образования и науки. Виктор Ляшко сохранил пост министра здравоохранения, Сергей Марченко – министра финансов, Алексей Соболев стал министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а Денис Улютин – министром социальной политики, семьи и единства.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины.
Во вторник Денис Шмыгаль объявил о намерении покинуть пост премьер-министра на Украине, подчеркнув, что его заявление уже официально направлено на рассмотрение.
Владимир Зеленский предложил кандидатуру Шмыгаля для назначения министром обороны страны после его отставки с поста премьер-министра.