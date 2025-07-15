Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
Денис Шмыгаль объявил о намерении покинуть пост премьер-министра на Украине, подчеркнув, что его заявление уже официально направлено на рассмотрение.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал официальное заявление об уходе с занимаемой должности, передает ТАСС. В своем обращении, опубликованном в личном телеграм-канале, Шмыгаль отметил: «Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины». Решение принято на фоне анонсированных изменений в правительстве страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре покинет свой пост. Шмыгаль перейдет на должность министра обороны Украины. Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен в оборонном ведомстве, где сейчас сосредоточены основные ресурсы и ответственность.
Ранее Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра. Действующий министр обороны Украины Рустем Умеров рассматривается как возможный кандидат на должность посла в США.