Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины

Политолог Скачко: Главная задача Свириденко – подготовить Украину к расплате с США за помощь

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Свириденко – это технократ, которая получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Также она училась в Европейской академии Берлина, считающейся передовым учреждением в части преподавания политических наук», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Главная ее задача – подготовить экономику Украины к расплате с США за оружие и другую помощь. Судя по всему, под американский контроль будут отданы машиностроительные и ремонтные предприятия, производство дронов, а также порты и железнодорожная логистика», – полагает собеседник.

«По сути, Свириденко начала эту работу еще в апреле, когда в должности министра экономики подписала с главой минфина США Скоттом Бессентом соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund), известное как сделка по редкоземельным металлам», – напомнил он.

«При этом, остатки украинской экономики новый кабмин будет пытаться в максимально возможной степени перевести на военные рельсы, поскольку Киевом и Брюсселем сделан курс на эскалацию конфликта с Россией. Собственно, Свириденко уже заявила, что одной из главных ее задач будет масштабирование производства собственного оружия», – посетовал аналитик.

«Кроме того, она может инициировать приезд в Киев новых европейских инструкторов и военно-политических экспертов для обмена опытом и помощи ТЦК в мобилизации еще большего количества украинцев. В общем, приход Свириденко знаменует продление и эскалацию конфликта с Россией. Впрочем, это лишь затягивание предсмертной агонии Украины, как государства», – резюмировал эксперт.

В четверг Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, что превысило необходимый минимум в 226 голосов. Против выступили 22 парламентария.

Ранее назначить Свириденко премьером предложил Владимир Зеленский. Это произошло на фоне отставки Дениса Шмыгаля и перевода его на пост министра обороны.

Смена кабмина продиктована ухудшением экономической ситуации и усиление внутриполитической борьбы между Банковой и Радой, о чем писала газета ВЗГЛЯД. Приход Свириденко позволит главе офиса Зеленского Андрею Ермаку еще больше сконцентрировать власть в своих руках.

По словам бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова смена кабмина объясняется не политическими мотивами, а желанием «притормозить» падение украинской экономики. У Банковой почти не осталось пространства для маневров, но процесс отставки правительства затягивается искусственно, указывал он.

Лихорадить украинское правительств начало еще осенью прошлого года, когда состав обновился наполовину. В частности, были заменены восемь министров. Также Зеленский провел масштабные перестановки в военном руководстве страны, приняв отставку Михаила Драпатого с поста командующего сухопутными войсками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония, а задействованные в ней лица не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься.