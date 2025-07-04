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    4 июля 2025, 19:20 • В мире

    На Украине появится еще один нелегитимный орган власти

    На Украине появится еще один нелегитимный орган власти
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Верховной раде Украины анонсировали отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что означает смену всего правительства. Депутаты уже получили приглашения на внеочередное заседание в начале следующей недели. Как говорят эксперты, против смены правительства на Украине выступают США, но офис Владимира Зеленского и его руководитель Андрей Ермак обладают достаточной властью, чтобы заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.

    Последние два месяца на Украине муссируются слухи о скорой отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как заявил на этой неделе в интервью YouTube-каналу Politeka Online бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, отставка возможна на следующей неделе. Согласно украинской конституции, в случае увольнения премьер-министра автоматически прекращает полномочия и весь состав правительства.

    Ранее о запланированной отставке главы кабинета министров заявили депутаты Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России). Это может произойти в начале следующей недели в ходе внеочередного заседания. При этом Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера, отмечая, что если бы принял такое решение, то в первую очередь лично сообщил бы об этом Шмыгалю.

    По словам Разумкова, который находится в жесткой оппозиции Зеленскому, уход Шмыгаля продиктован не политическими мотивами, а желанием «притормозить» падение украинской экономики. По его словам, у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, но процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    На следующей неделе у Шмыгаля запланирован визит в Рим на конференцию по вопросам восстановления Украины. Формально пленарное заседание парламента назначено на 15 июля. Однако, как сообщал Гончаренко, парламентариям разослали уведомление о возможной экстренной сессии в период с 7 по 8 июля – за несколько дней до римского мероприятия.

    По информации украинских СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Предполагается, что именно она будет представлять Украину в Риме в качестве нового премьера.

    Состав украинского правительства обновился наполовину осенью прошлого года. В частности, были заменены восемь министров. В начале июня Зеленский провел масштабные перестановки в военном руководстве страны, приняв в том числе отставку Михаила Драпатого с поста командующего сухопутными войсками.

    Эксперты сходятся во мнении, что отставка Шмыгаля предрешена. На это указывает ухудшение экономической ситуации и усиление внутриполитической борьбы между офисом президента и Радой. По сути, смена правительства позволит главе офиса Зеленского Андрею Ермаку еще больше сконцентрировать власть в своих руках.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, США скорее всего будут против отставки Шмыгаля, но «попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики».

    «Все кадры на Украине расставляет Андрей Ермак – меняет лояльных чиновников на еще более лояльных. Со сменой правительства политический курс Украины не изменится, но все идет к дальнейшей концентрации власти в руках Ермака, который все сильнее держит ее в своем кулаке», – считает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады Украины.

    По словам собеседника, смена правительства будет означать победу Ермака над руководителем пропрезидентской фракции в Раде «Слуга народа» Давидом Арахамией: «У Шмыгаля сложились хорошие личные отношения с фракцией «Слуга народа». Но Арахамия и руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) – это отдельная ветвь власти. Да, они под Зеленским, но как бы отдельно от Ермака, и между ними непростые отношения. Вот поэтому Ермак хочет обнулить дружеские отношения Арахамии с премьер-министром».

    С тем, что Зеленский давно поручил всю внутреннюю политику Ермаку, согласен экономист Иван Лизан: «Ермак подчинил себе не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Помимо минобороны глава президентского офиса также контролирует суды. Единственный, кого он не контролирует, это Буданов. Шмыгаль раньше был человеком олигарха Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов) и позволял себе некоторую автономность в принятии решений, поэтому в рамках «ермакатизации» страны логично поставить вместо Шмыгаля своего человека, ту же Свириденко».

    Эксперт пояснил, что в случае смены правительства «Ермак получит практически абсолютную власть в стране»: «Арахамия значительно слабее Ермака. Он вроде как управляет депутатами, но они постепенно складывают мандаты. К тому же, не всякое голосование он может обеспечить нужным количеством голосов».

    По мнению Царева, в пользу того, что новым премьер-министром может стать именно Свириденко, говорит ее лояльность главе офиса президента. «Ермак считает Свириденко более управляемой. Поэтому именно ее он отправил на заключение ресурсной сделки с США», – пояснил спикер.

    При этом с юридической точки зрения, подчеркивает Царев, новое правительство будет нелегитимным, поскольку кандидатуру на рассмотрение Рады вносит президент, чей срок полномочий закончился 20 мая прошлого года.

    Кроме того, сама Рада едва ли легитимна, потому что монобольшинство «Слуг народа» давно распалось и им приходится докупать голоса в других фракциях и группах.

    «Рада имеет право продлевать военное положение и в это время также продлеваются полномочия парламента. Но сама процедура, так как предложение о продлении вносит Зеленский, нелегитимна. Если бы на Украине был независимый Конституционный суд, то можно было бы сделать запрос и получить ответ, что ни президент, ни Верховная рада не являются легитимными», – пояснил Царев.

    По словам Лизана, у нового премьер-министра будет мало пространства для маневра: «С одной стороны, на правительство давит МВФ, а с другой – американское посольство и свои же коррупционеры, которые тоже хотят «распилить» и освоить все, что приходит извне».

    А «легитимным», подчеркивает спикер, будет тот, «на кого укажут американцы и европейцы». «Легитимация на Украине уже давно происходит из-за рубежа, поэтому власти не реагируют на статистику и экономические показатели, которые напрямую влияют на настроения в обществе. Поэтому насколько эффективным или не эффективным окажется новое правительство, никому не важно», – пояснил Лизан.

    Эксперты сходятся во мнении, что новое правительство столкнется с массой нерешенных проблем. Как напомнил Царев, Украина уже не выполняет требования МВФ по продлению кредитной линии. В свою очередь Лизан считает, что главной проблемой станет поиск средств для латания дыр в бюджете и военные расходы. «Другая проблема – это закупка газа и подготовка к зиме. Стране нужно до пяти млрд кубов газа. Вроде как как 2,9 млрд законтрактованы и под них есть деньги, а на остальное средств пока нет», – напомнил собеседник.

    По его словам, не менее серьезной задачей станут выплаты по госдолгу: «Дыры в бюджете, обслуживание долга и вопросы тепло- и электроэнергетики – вот основные болезни украинской экономики. А если Россия начнет усиленно бить по украинским портам или перекроет Украине выход в Черное море, тогда все вернется к временам до зерновой сделки и снова встанут вопросы с экспортом сельхозпродукции».

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