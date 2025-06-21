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Зеленский опроверг слухи об отставке премьер-министра Украины
Зеленский опроверг слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Владимир Зеленский опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает ТАСС.
Он отметил, что разговоров о смене главы правительства с самим Шмыгалем не было. Зеленский подчеркнул, что если бы принял решение о смене премьера, то в первую очередь лично сообщил бы об этом Шмыгалю.
Он также добавил, что работает с Шмыгалем много лет и относится к нему с уважением. Заявление было сделано во время встречи с журналистами.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко новым генеральным прокурором страны.
До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.