Зеленский опроверг слухи об отставке премьер-министра Украины

Зеленский опроверг слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает ТАСС.

Он отметил, что разговоров о смене главы правительства с самим Шмыгалем не было. Зеленский подчеркнул, что если бы принял решение о смене премьера, то в первую очередь лично сообщил бы об этом Шмыгалю.

Он также добавил, что работает с Шмыгалем много лет и относится к нему с уважением. Заявление было сделано во время встречи с журналистами.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко новым генеральным прокурором страны.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.