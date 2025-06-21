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Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины
Зеленский назначил Кравченко новым генпрокурором Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко, который ранее возглавлял налоговую службу, новым генеральным прокурором страны.
«Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором [Украины]», – сказано в документе, передает ТАСС.
Кандидатуру Кравченко, который до этого возглавлял Государственную налоговую службу Украины, украинский лидер внес в парламент 16 июня. Следующим днем, 17 июня, Верховная рада одобрила его назначение, хотя сам Зеленский не присутствовал на голосовании. Депутат Ирина Геращенко заявила, что отсутствие Зеленского нарушило украинское законодательство.
Должность генерального прокурора на Украине оставалась вакантной с октября 2024 года после отставки Андрея Костина. Временно обязанности руководителя ведомства исполнял первый заместитель Алексей Хоменко. Кравченко в возрасте 35 лет стал самым молодым генпрокурором в истории страны.
Ранее Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины.