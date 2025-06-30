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    Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    30 июня 2025, 12:00 Мнение

    Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Самый вероятный кандидат на должность главы Офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава Офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В американском издании Politico вышел материал, в котором главу Офиса Владимира Зеленского, «серого кардинала» Украины Андрея Ермака, назвали украинским чиновником, которого терпеть не могут в Вашингтоне – причем как в Республиканской партии, так и в Демократической.

    Июньский визит Ермака в Вашингтон закончился провалом. Госсекретарь Марк Рубио отказался его принять. Ермаку удалось лишь перекинуться с ним несколькими словами в коридоре Госдепа.

    Одним из важнейших элементов аппаратного веса Ермака на Украине 2023-2024 годах было то, что он смог замкнуть на себе все коммуникации с администрацией президента США Байдена. Всех, кто мог представить Вашингтону альтернативную информацию, Ермак устранял. Так, осенью 2024 года был отправлен в отставку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как писали украинские телеграм-каналы, он организовал независимый от Ермака канал связи с Белым домом для Зеленского.

    При этом в Вашингтоне Ермака не любили уже давно. Еще в начале 2023 года Белый дом намеревался отправить Ермака в отставку. Этому предшествовало увольнение его первого заместителя в Офисе Зеленского – Кирилла Тимошенко.

    Заменить Ермака хотели кем-то из «соросят» или тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным. Почему это не получилось? За Ермака вступились британцы – на Украине ни для кого не секрет, что он связан с британскими спецслужбами. Тогда Зеленский заявлял, что Ермак ему нужен в качестве главы Офиса. Ермак пугал американцев тем, что, если его сменят – рухнет выстроенная им вертикаль власти, а это приведет к дестабилизации обстановки на Украине и провалу летнего «контрнаступа». А команда Байдена перед президентскими выборами в США 2024 года делала серьезную ставку на успех ВСУ летом 2023 года. Плюс, видимо, в Белом доме не были уверены, что Залужный или кто-то из «соросят» справится с ролью теневого правителя Украины. Хотя бы потому, что украинское правительство, состоящее из «соросят» Алексея Гончарука, показало полную некомпетентность и проработало меньше года. Поэтому команда Джо Байдена сначала согласилась с тем, чтобы Ермак сохранил свою должность и власть, а затем и на то, что он стал основным переговорщиком от Украины с Белым домом.

    Но сейчас ситуация изменилась.

    Дональд Трамп очевидно относится к Зеленскому пренебрежительно. Как пишет Financial Times, Трамп преждевременно покинул саммит G7 в Канаде в том числе из-за того, что не хотел встречаться с Зеленским. В Британии осенью уйдет в отставку руководитель политической разведки МИ-6 Ричард Мур. В 2023 году ходили слухи, что он лично приложил огромные усилия к тому, чтобы убедить американцев не увольнять Ермака. Поэтому в США могут серьезно взяться за Ермака и добиться его отставки. Кем же его заменят?

    Самый вероятный кандидат на это место – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и Ермаком существует острая неприязнь. Ермак отстранил его от принятия стратегических решений внутри ЗЕ-команды после первых переговоров в Стамбуле в 2022 году. Арахамия был единственным украинским политиком, который был приглашен на инаугурацию Трампа, что свидетельствует о наличии у него контактов с трампистами. Как пишут украинские телеграм-каналы, после провала Ермака в Вашингтоне Зеленский через Арахамию создал альтернативные линии общения с высокопоставленными людьми в США.

    О том, что аппаратное влияние Ермака снижается, говорит тои факт, что ему не удалось заменить нынешнего премьера Украины Дениса Шмыгаля на свою ставленницу – нынешнего вице-премьера Юлию Свириденко. 16 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Офис Зеленского (читай Ермак) хочет отставки премьера и всего правительства. Затем ряд украинских СМИ подтвердили эту информацию. Ермак захотел получить на 100% подконтрольного себе премьера. Кроме выполнения указаний Ермака, Шмыгаль также не забывал об интересах олигарха Рината Ахметова, в компании которого он работал топ-менеджером. Кроме того, у Шмыгаля хорошие отношения с Арахамией, ведь последний лоббировал через премьера решения вопросов, выгодных депутатам парламента, благодаря чему увеличивал свой авторитет в их среде. Арахамия и Ахметов были категорически против увольнения Шмыгаля. 21 июня Зеленский опроверг отставку Шмыгаля. Значит, глава майданого режима принял сторону оппонентов Ермака.

    23 июня детективы (оперативные работники) Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили вице-премьеру Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве. Чернышов является человеком, близким к Зеленскому, а также креатурой одного из самых могущественных людей в ЗЕ-команде – Тимура Миндича. Миндич контролирует ряд денежных потоков, связанных с бюджетом Украины. У НАБУ два хозяина. Первый – Ермак, которому в 2023 году удалось сделать главой НАБУ своего ставленника Семена Кривоноса. Так что возможно, что «серый кардинал», чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть. Второй хозяин НАБУ – американцы, которые и создали эту структуру для контроля украинской власти и часть детективов этой организации ориентируются на американское посольство в Киеве. Не исключено, что расследования НАБУ в отношении людей Чернышова инициировано американцами. Вероятно, что удар готовится не только по Ермаку, но и по Миндичу. Американцы хотят зачистить окружение Зеленского и заменить его своими ставленниками. А Зеленский будет играть роль говорящей головы.

    Если трамписты действительно, а не декларативно, желают добиться мира между Россией и Украиной, то отставка Ермака выглядит логичным ходом. Зеленский живет в оторванном от реальности мире. Ермак предоставляет ему только ту информацию, которую тот хочет слышать, и рассказывает сказки о скорой победе над Россией.

    Не факт, что новый теневой правитель Украины будет лучше. Но, по крайней мере, есть надежда, что это будет более вменяемый человек, чем Ермак. 

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