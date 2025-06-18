Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

Tекст: Олег Исайченко

Во вторник Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса на территории Киевской и Запорожской областей. Для этого использовалось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В свою очередь МВД Украины признало поражение объектов критической инфраструктуры, в том числе – в Киеве. На этом фоне местные СМИ сообщали и показывали кадры пожаров в районе аэропорта Жуляны (где ВСУ «любят» размещать ЗРК Patriot) и двух промышленных предприятий: «Визар» и «Меридиан». Также писали об пожаре в районе радиозавода в Дарнице.

Кроме того, на Украине разгорелся громкий политический скандал из-за взрыва в районе Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве, где велась сборка дронов-перехватчиков «Тарас-П». И хотя власти официально не сообщали о поражении ангаров НАУ, в местных медиа мгновенно обвинили комика и волонтера Сергея Притулу в раскрытии локации.

«За день до удара фотографии из ангара института опубликовали украинские СМИ, пишущие на военную тематику. Они показали там дроны «Тарас-П», на которые собирал деньги фонд Сергея Притулы. Также было опубликовано фото самого Притулы с этими дронами в ангаре НАУ», – отмечает издание «Страна».

«От себя выражаем Сергею Притуле благодарность за вклад в демилитаризацию Украины и желаем ему и дальше радовать подписчиков годным контентом», – иронизирует по этому поводу военкор Александр Коц. «ВС России благодарят Притулу за помощь в организации ударов по местам складирования дронов ВСУ», – добавляет военный аналитик Борис Рожин.

В то же время авторы отраслевого канала «Военная хроника» допускают, что «Притула, вокруг которого уже не первый месяц крутятся вопросы о прозрачности и схематозах срочносборов, и вероятных откатах с них, вполне мог «подсветить» объект сознательно»: «А дальше всё по новой. Дроны пропали, открываем новый срочносбор».

При этом журналисты и экс-депутаты Рады отмечают: если бы такие фотографии опубликовал обычный гражданин Украины – ему бы мгновенно дали срок, а Притуле все сойдет с рук. Сам же Притула известен тем, что является бывшим резидентом «Comedy Club Україна», а после 2022 года стал одним из самых финансово успешных волонтеров, собирая миллионы гривен на донатах, «не заморачиваясь публикацией отчетности».

Также Притула был фигурантом скандала из-за «мутных» схем по сбору 600 млн гривен на покупку финского космического спутника ICEYE, работа которого некоторыми ставится под сомнение. При этом сама история на Украине стала мемом*, а «спутник Притулы» – именем нарицательным, которым описывают хищения средств в рамках «срочносборов».

«В украинском обществе действительно разгорелся нешуточный скандал. У людей возникают непростые вопросы: почему государственная элита так нагло публикует данные, способные стать поводом для ударов по стратегически важным объектам? Тем более что даже за фотографии последствий обстрела простых граждан очень часто сажают», – говорит политолог Иван Лизан.

«Притула не первый и не последний из «высшего света», кто выдал координаты цели,

есть волонтер и общественница Мария Берлинская, она вообще «подсветила» объекты дважды. Первый раз – два года назад в Черниговской области, когда после ее анонса о месте и времени сбора операторов ударных дронов туда прилетел «Искандер», – напоминает эксперт.

«Второй, уже в конце мая, когда она опубликовала данные производителей украинских дронов, что тоже повлекло за собой нешуточные для ВСУ последствия. Был и случай с Владимиром Артюхом, главой Сумской областной военной администрации. Он обнародовал информацию о проведении награждения военных в самом центре города», – добавляет собеседник.

«Все эти люди практически не понесли видимых наказаний. Причина происходящего – их причастность к элитам. Они для системы украинского государства «свои». Поговаривают, что Притула и вовсе женат на родственнице Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского», – уточняет он.

«Поэтому даже заметные политические амбиции данного человека не послужат основанием для его наказания.

Конечно, он пока не фигурирует в фаворитах на высшие руководящие посты: социологические опросы не показывают широкой общественной поддержки в его сторону. Да и националистические круги не особо любят его. Но сам факт происходящего – показателен», – считает эксперт.

Если высокопоставленные покровители Притулы не выступят в его защиту, офис Зеленского может попытаться демонстративно его наказать, считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Но все-таки он принадлежит к так называемому классу селебрети. Шансы на то, чтобы выйти «сухим из воды», у него немалые», – отмечает он.

Вспоминая, что это не первая подобная ситуация на Украине, эксперт отметил: местные активисты и политики в первую очередь интересуются вопросами личного пиара, а не безопасности. «Они не думают о государстве как о чем-то сакральном и не переживают о судьбе мирных граждан, которые страдают из-за их действий. Это касается и Притулы, и всех остальных, кто попадался на столь беспросветной глупости», – подчеркнул эксперт.

«При этом рядовым гражданам Украины достаточно выложить видео с прилетом или кадры с последствиями ударов – и их посадят в тюрьму. То есть на Украине воцарилась напрочь коррупционная система власти, которая фиксирует социальное расслоение. Страна превратилась в царство двойных стандартов, где одним можно все, а другим – ничего», – заключил Скачко.