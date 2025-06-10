Ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

Израильский посол на Украине Михаил Бродский объявил о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, Киев получил старые комплексы, принятые на вооружение армией еврейского государства в 90-е годы. Тогда техника была направлена Тель-Авиву Вашингтоном для укрепления обороны страны.

Позже дипведомство Израиля опровергло заявление посла, сообщает Ynet. «Это утверждение не соответствует действительности», – уточнили в министерстве. Поведение Бродского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не «оценочные суждения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», – отметила она.

Это не первый случай, когда в сеть утекает информация о возможных поставках вооружений ВСУ со стороны Израиля. Еще летом прошлого года Financial Times писала, что Вашингтон, Тель-Авив и Киев вели переговоры о передаче Украине до восьми комплексов Patriot. Незадолго до этого еврейское государство объявило о выводе из эксплуатации данных систем.

Свое решение в Израиле объясняли устарелостью комплексов (армия страны использовала их на протяжении 30 лет), а также планами по их замене на более совершенные орудия. Кроме того, зимой посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук рассказал, что ВСУ получат от Израиля оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил у своих противников, напоминает РБК.

После встречи с замглавы израильского МИД Шарреном Хаскелем, дипломат подчеркнул, что речь идет о технике, которую ЦАХАЛ захватил в Ливане или «где-либо еще у врагов» Тель-Авива. Однако позже внешнеполитическое ведомство Израиля также опровергло данное утверждение. В целом, Израиль неоднократно заявлял об отсутствии планов передачи вооружений Украине.

Например, в 2023 году в интервью для Jerusalem Post премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал об опасениях на предмет того, что любая переданная Украине техника в итоге может оказаться в руках Ирана.

Кроме того, глава правительства Израиля подчеркивал, что Тель-Авив сохраняет связи с Москвой. Он говорил, что авиация страны «летает рядом» с российскими пилотами в небе над Сирией. Нетаньяху также заметил, что контакты с Кремлем сохраняют за еврейским государством свободу действий против «попыток Тегерана расположиться в военном отношении на северных границах» страны.

«Уровень израильских дипломатов, к сожалению, в целом достаточно низок. И Михаил Бродский в этом плане исключением не является. Он – ярый сторонник Украины. Этот человек неоднократно выступал со спорными заявлениями, направленными на поддержку Киева. Тель-Авиву же его слова часто выходили боком», – сказал Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив».

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что МИД страны поспешил опровергнуть его очередные провокационные заявления. Бродский нагло и неумело исковеркал ситуацию. Действительно, Израиль долгое время обладал системами Patriot. Их передали США для защиты от возможных атак со стороны Саддама Хусейна», – пояснил он.

«Тель-Авиву дали лишь одну батарею

(состоит из четырех-восьми комплексов). Изначально в 90-х ею управляли американские военные. Но как только ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась, Израиль получил над системами полный контроль. Армия долго ими пользовалась, но рано или поздно приходит время «обновиться», – добавил собеседник.

«Комплексы находились у нас на вооружении около 30 лет. За это время они морально устарели. Появились более мощные вооружения, которыми можно было бы заменить Patriot. На этом фоне Тель-Авив и принял решение о передаче комплексов США. Это было еще при администрации Джо Байдена», – говорит эксперт.

«Как только системы покинули территорию Израиля, еврейское государство перестало нести за них ответственность. Мы не можем приказывать Штатам, как им распоряжаться полученной техникой. В дальнейшем комплексы были проданы Польше, которая и обеспечила передачу батареи Украине», – рассуждает он.

«Но Бродский выставил произошедшее как цепочку событий, инициированную Тель-Авивом,

что противоречит простейшим фактам. Кроме того, произошедшее противоречит давно озвученной позиции Израиля: мы не намерены отправлять оружие ВСУ. И Штаты, между прочим, давили на нас в этом аспекте, но мы своих взглядов не меняли», – добавил Кедми.

В свою очередь востоковед Кирилл Семенов не исключает поставки комплексов на Украину в рамках серых схем. «Тель-Авив сегодня находится в сложном положении: он, будучи частью западного мира, пытается сохранять контакты с Россией. Поэтому МИД и поспешил поправить своего посла, чтобы не провоцировать Кремль на ответные действия. Тем не менее,

четко оценить произошедшее – не выйдет, поскольку у нас мало данных.

В качестве примера: на территории Израиля имеются американские склады с боеприпасами, которые использует и ЦАХАЛ. Известно, что их содержимое отправляется на Украину, но понять, где именно помощь со стороны Вашингтона, а где – Тель-Авива, не получится. Все засекречено», – говорит собеседник.

«Не исключаю, что в связи с этим Израиль развязал своеобразную дипломатическую игру. Бродский намеренно «раскрыл» секреты страны, а МИД предоставил мировой общественности другой взгляд на события. Таким образом люди получили «две правды», в рамках которой каждый может прислушаться к тому сообщению, которое ближе его картине мира», – заключил Семенов.