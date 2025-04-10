Макрон бросил вызов Вашингтону в еще одной горячей точке мира

Tекст: Анастасия Куликова

Президент Франции заявил на этой неделе, что Париж рассматривает возможность признать в июне Государство Палестина. Заявление прозвучало по итогам двухдневного официального визита французского лидера в Египет, где Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II.

Макрон рассчитывает объявить о решении в ходе международной конференции ООН в Нью-Йорке с участием нескольких стран, в том числе Саудовской Аравии. Это мероприятие по урегулированию израильско-палестинского конфликта будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества ряда государств.

«Я сделаю это не для того, чтобы угодить тому или иному человеку, а потому, что так будет справедливо», – заявил Макрон в эфире телеканала France 5, добавив, что «мы должны двигаться к признанию, и в ближайшие месяцы мы это сделаем».

Палестинский министр иностранных дел Варсен Агабекян-Шахин в интервью агентству AFP назвал заявление Макрона «шагом в правильном направлении». Признание Францией палестинского государства, подчеркнул он, будет способствовать «защите прав палестинского народа и решению о двух государствах».

Франция давно выступает за решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств, в том числе после нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако, как подчеркивают западные аналитики, официальное признание Парижем палестинского государства означало бы серьезное изменение политики и может вызвать недовольство Израиля, который настаивает на том, что подобные шаги преждевременны.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ответ на заявление Макрона назвал Палестину «вымышленным государством». По его словам, признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации будет «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь только отдалят их», – заявил Саар в соцсетях.

Сейчас независимость Палестины признают почти 150 стран – членов ООН, включая Россию. После того, как в ответ на нападение боевиков ХАМАС Израиль начал зачистку в секторе Газа, число стран, признавших Палестину, начало расти. Армения, Багамские Острова, Барбадос, Ирландия, Норвегия, Испания, Словения, Тринидад и Тобаго, Ямайка объявили о своем признании Палестины в прошлом году.

В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас регулярно приезжает в Россию с официальными визитами и проводит встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Палестина также входит в состав Лиги Арабских Государств, но не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку не признана тремя государствами – постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Британией и Францией), а также Германией, большинством стран Евросоюза, Японией, Австралией и некоторыми другими.

В экспертной среде говорят, что Париж ввязывается в очередную конфронтацию с Вашингтоном – сначала речь шла об Украине, а теперь и о Ближнем Востоке. Тем не менее решение Макрона, видимо, все-таки укрепит международное положение палестинской автономии и ускорит процесс дальнейшего признания государства.

Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает личный вызов президенту США Дональду Трампу в очередной горячей точке мира, отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его словам, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям.

«Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до конца срока, и этого достаточно для реализации задуманного»,

– уточнил эксперт. Вместе с тем Европа раскалывается. Если одни готовы во всем уступать Трампу, то другие, в том числе Франция, оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными: «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности».

Вместе с тем признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

«Мы наблюдаем процесс загнивания Евросоюза и других политических институтов, а также экономического ослабления европейских стран. Макрон пытается воспользоваться этим моментом и усилить относительное влияние Франции как в Европе, так и во всем мире», – считает Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив».

По его мнению, этим объясняется активность Парижа на ближневосточном треке. Впрочем, добавил собеседник, есть и другая причина: Пятая республика занимает дружественную позицию по отношению к арабскому миру. Если в июне Франция признает Палестину, это будет иметь скорее символическое значение.

«Вместе с тем это укрепит международное положение палестинской автономии и ускорит процесс признания государства», – добавил он. Экс-руководитель «Натив» допускает, что примеру Франции могут последовать и другие страны Европы.

«Но многое будет зависеть от внутри- и внешнеполитической конъюнктуры в европейских столицах, а также от того, в какой мере это координируется с отношениями с США и государствами Ближнего Востока», – уточнил спикер.

Однако пока даже возможные действия Франции вызывают острую реакцию в правительстве Израиля.

«Позиция израильского МИД по Палестине напоминает анекдот о фермере, который упорно утверждал, что жирафа не существует, даже после того, как увидел его своими глазами», – отметил Кедми.

«Именно так себя ведут дипломаты и политики еврейского государства. Таков официальный курс нынешнего правительства – не признавать Палестину. Но я думаю, рано или поздно им придется пересмотреть свои взгляды. Пока же они продолжат ориентироваться на внутриполитическую проблему и свое положение в правящих партиях, нежели на реальные государственные интересы», – пояснил спикер.

Что касается отношения израильтян к Франции, то его можно назвать «спорным». «У нас еще свежи воспоминания о том, как Шарль де Голль наложил эмбарго на поставки французского оружия в Израиль перед началом Шестидневной войны. С тех времен остался довольно неприятный привкус. Но в то же время мы нормально относимся к французским евреям», – рассказал эксперт.

Макрона же никто серьезно не воспринимает, добавил он. «Его потуги влезть в высокие сапоги президента Франции и великих французских лидеров вызывают только усмешку», – уточнил Кедми.