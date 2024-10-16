  • Новость часаЭвакуированы тела погибших в Непале российских альпинистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен
    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в СВО
    Киргизия отказалась прекратить сотрудничество с Россией
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    16 октября 2024, 08:57 • Новости дня

    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН

    Le Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН в 1947 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН и должен соблюдать указы организации, сообщила газета Parisien.

    Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН в 1947 году, когда был поддержан план разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства, передает Ura.Ru со ссылкой на Parisien.

    Президент Франции подчеркнул важность соблюдения международных указов и резолюций Израилем.

    Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

    В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. Кроме того, Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на ливано-израильской границе.

    15 октября 2024, 21:37 • Новости дня
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине

    Politico: Франция намерена сократить расходы на Украину

    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине с трех до более двух млрд евро в связи с дефицитом бюджета.

    Издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция не является единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро предлагал направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в условиях усиливающихся военных действий.

    Коментарии (2)
    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

    Коментарии (7)
    13 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

    Нетаньяху извинился перед Мелони за вред миротворцам ВСООНЛ в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони в сожалении о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля предпринимает все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Он также сообщил Мелони о своих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов «Хезболлах». «Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ», – добавил он.

    Кроме того, Нетаньяху выразил недовольство позицией ряда европейских лидеров, которые, по его мнению, направляют критику в неправильное русло. Он считает, что вместо обвинений Израиля они должны сосредоточить внимание на «Хезболлах» и его иранских покровителях, использующих ВСООНЛ как живой щит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

    Коментарии (6)
    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищем

    Охота за «Золотой совой» завершилась во Франции спустя 31 год поиска бронзовой статуэтки

    Tекст: Антон Антонов

    Игра с охотой за сокровищем, продлившаяся более 31 года, завершилась во Франции, сообщил Мишель Беккер – один из авторов книги «По следам Золотой совы», в которой содержались загадки для участников игры.

    Как сообщает ТАСС, игра под названием «Золотая сова» длилась с момента выхода книги в 1993 году. За это время участники должны были разгадать 11 головоломок из книги, чтобы найти бронзовую статуэтку совы, спрятанную на территории европейской части страны.

    Беккер объявил, что статуэтка была обнаружена в ночь со 2 на 3 октября 2024 года. Победителю, нашедшему ее и предъявившему доказательства решения головоломок, полагалась награда в виде настоящей золотой совы, оцененной в 1 млн франков (около 150 тыс. евро) на момент старта игры.

    Беккер рассказал, что получил сообщение с паролем, спрятанным вместе с совой. Личность победителя сохранили в тайне. Беккер также сообщил, что к 32-й годовщине (24–25 апреля) со дня написания книги может быть запущена новая игра. «Золотая сова взлетит оттуда же, где была похоронена первая сова», – сказал он.


    Коментарии (0)
    15 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Франция потребовала освободить осужденного в России иноагента Винатье

    Франция сочла приговор Винатье чересчур суровым и потребовала от России освободить его

    Tекст: Антон Антонов

    Париж считает приговор, вынесенный в Москве Лорану Винатье (признан в России иноагентом), чересчур суровым, сообщил МИД Франции, потребовав освобождения французского гражданина.

    «Это чрезвычайно суровый приговор… Франция требует немедленного освобождения», – приводит РИА «Новости» текст заявление МИД Франции.

    Подчеркивается, что французские власти оказывают поддержку своему гражданину.

    АдвокатАлексей Синицын отметил, что защита планирует обжаловать вынесенный приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы признал Винатье (признан в России иноагентом) виновным в уклонении от обязанностей иноагента и сборе данных, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что француз незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, убежище длиной 800 метров использовалось как командный центр спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера нашли ракеты, минометные снаряды, мотоциклы и жилые помещения, передает ТАСС.

    Командный центр находился под гражданским районом, что, по словам израильских военных, было сделано намеренно для сокрытия. Бункер был частью плана вторжения «Хезболлы» в Израиль, известного как «Покорение Галилеи». Это вторжение предполагало использование скрытых вооруженных отрядов для захвата территории на севере Израиля.

    Армия обороны Израиля подчеркивает, что обнаружение такого объекта позволяет более эффективно противостоять потенциальной угрозе со стороны «Хезболлы». Ситуация на границе остается напряженной, и Израиль предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих северных районов.

    Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о решении США направить батарею THAAD в Израиль

    Пентагон решил направить батарею ПВО THAAD в Израиль на фоне ракетных атак со стороны Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    По решению президента США Джо Байдена, в Израиль будет направлена батарея ПВО THAAD вместе с американскими военными для ее эксплуатации, заявили в Пентагоне.

    Министерство обороны США, следуя распоряжению президента Джо Байдена, направит батарею противоракетной обороны THAAD в Израиль, пишет РИА «Новости». Батарея будет сопровождаться отрядом американских военных, которые займутся ее обслуживанием и эксплуатацией.

    В Пентагоне подчеркнули, что решение принято в ответ на недавние ракетные атаки, совершенные Ираном против Израиля. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин получил указание от президента на развертывание системы THAAD, чтобы поддержать израильские силы противоракетной обороны.

    «По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО»,– пояснили представители ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

    Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.

    «ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

    Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

    Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.


    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Франция призвала передать доходы от замороженных российских активов Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро заявил, что доходы от замороженных российских активов должны быть направлены на поддержку Украины в усиливающихся военных действиях и в преддверии зимы.

    Барро перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге сообщил, что Франция продвинулась в вопросе выделения займа Украине, который будет основан на доходах от этих активов, передает ТАСС.

    Министр указал, что средства помогут Украине укрепить свой военный потенциал, особенно в свете текущих трудностей на линии фронта. По его словам, Киев сталкивается с серьезными проблемами в военных действиях, а также готовится к зимнему периоду с разрушенной системой электроснабжения.

    Франция продолжает поддерживать Украину в ее борьбе и стремится найти финансовые ресурсы для улучшения ситуации на линии фронта и в энергетическом секторе. Предлагаемое использование замороженных активов может оказать значительную помощь в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС согласовал способ выделения киевскому режиму кредита на 35 млрд евро под доходы от замороженных активов России, а французский политик Флориан Филиппо выступил с критикой этого решения, считая его несправедливым по отношению к европейским налогоплательщикам.

    Коментарии (0)
    15 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия контактирует с Израилем на различных уровнях, высказывая опасения по поводу возможного военного ответа Ирану, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

    Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.

    Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам Энергодара
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    Во Франции арестовали россиянина за подготовку беспорядков
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев британский генерал
    Капитан назвал причину долгих поисков лодки с людьми в Охотском море
    Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался украинским налогоплательщиком

    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

    Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан со слухами о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники? Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

    Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года. А если выяснится, что брак был фиктивный, то выданный документ будет аннулирован. Против каких категорий мигрантов направлена мера, насколько она будет эффективной и что еще предстоит сделать России на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Канада и Индия сцепились в конфликте из-за меньшинств

    Таинственное убийство и обвинения в причастности к нему иностранных разведок, личное противостояние руководителей государств и высылка дипломатов, борьба с сепаратизмом и западные идеологические предрассудки. Все эти обстоятельства сплелись в конфликте между Индией и Канадой, который обострился прямо сейчас. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............