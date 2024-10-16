Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН

Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине

Politico: Франция намерена сократить расходы на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

Politico также отмечает, что Франция не является единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро предлагал направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в условиях усиливающихся военных действий.

