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Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН
Le Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН в 1947 году
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН и должен соблюдать указы организации, сообщила газета Parisien.
Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН в 1947 году, когда был поддержан план разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства, передает Ura.Ru со ссылкой на Parisien.
Президент Франции подчеркнул важность соблюдения международных указов и резолюций Израилем.
Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.
В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. Кроме того, Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на ливано-израильской границе.