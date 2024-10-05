Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Нетаньяху раскритиковал Макрона за предложение остановить поставки оружия Израилю

Tекст: Антон Антонов

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Премьер-министр отметил, что Израиль защищает себя от «врагов цивилизации», среди которых он назвал ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене, шиитские ополчения в Сирии и Ираке, а также радикальные группы на Западном берегу реки Иордан и Иран.

Нетаньяху подчеркнул, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия своим союзникам. «Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор!» – сказал он, выразив уверенность в том, что Израиль одержит победу «с их поддержкой или без нее».

«Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна», – сказал Нетаньяху. Он заверил, что его страна намерена продолжать боевые действия «до победного конца».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, и выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Нетаньяху заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и Израиль ответит на атаку.