Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане
Синоптик: Эль-Ниньо вызвало множество тайфунов в Тихом океане
В 2026 году природное явление Эль-Ниньо спровоцировало аномальную активность тайфунов в Тихом океане, превысив многолетнюю норму, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
На северо-западе Тихого океана зарегистрировано 28 штормов при норме в 26.
«Эль-Ниньо действительно оказало влияние, но трудно оценить, наибольший ли это вклад. Но в целом за сезон, который на северо-западе Тихого океана сейчас длится круглый год, норма – 26», – рассказала она ТАСС.
По словам эксперта, в настоящее время действует 27-й тайфун, и помимо него активны еще два.
Сезон пока не завершен, хотя в октябре активность начинает постепенно снижаться. Макарова добавила, что нового рекорда может и не быть, поскольку ранее фиксировалось до 38 тайфунов в год.