Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Нетаньяху заявил, что Израиль обязан и имеет право ответить на атаку Ирана
У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и он ответит на атаку, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху своем видеообращении отметил, что Иран дважды запустил сотни ракет по израильским городам, что стало одной из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Он подчеркнул, что никакая страна не допустила бы нападения на свои города и граждан, передает РИА «Новости».
«У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения – и мы это сделаем», – заявил премьер Израиля.
В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ответ на атаку Ирана будет дан в то время и месте, которые будут сочтены уместными, передает ТАСС.
Хагари заявил, что детали ответного удара не будут раскрыты, но в случае подготовки ответных мер армия заранее оповестит население о необходимых действиях.
Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.
Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.