Нетаньяху заявил, что Израиль обязан и имеет право ответить на атаку Ирана

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху своем видеообращении отметил, что Иран дважды запустил сотни ракет по израильским городам, что стало одной из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Он подчеркнул, что никакая страна не допустила бы нападения на свои города и граждан, передает РИА «Новости».

«У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения – и мы это сделаем», – заявил премьер Израиля.

В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ответ на атаку Ирана будет дан в то время и месте, которые будут сочтены уместными, передает ТАСС.

Хагари заявил, что детали ответного удара не будут раскрыты, но в случае подготовки ответных мер армия заранее оповестит население о необходимых действиях.

Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

