Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Уполномоченный президент Венесуэлы поздравила Путина с днем рождения
Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес поздравила Путина с днем рождения
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направила поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину от имени народа и правительства республики.
В послании Родригес отметила глубокое уважение к историческим узам дружбы между странами, которые базируются на взаимном уважении и солидарности, передает ТАСС.
Она пожелала российскому лидеру здоровья, благополучия и успехов на посту главы государства, выразив при этом слова особого почтения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.
Президент Киргизии Садыр Жапаров направил свои поздравления.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились по случаю дня рождения российского лидера.