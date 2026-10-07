Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить двусторонние отношения.
Глава правительства Армении связался по телефону с российским лидером. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
«Премьер-министр Армении поздравил российского президента с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания», – сообщили в кабмине Армении.
Разговор состоялся по случаю праздника российского лидера. Стороны сверили часы и обменялись мнениями по актуальным вопросам армяно-российской повестки, добавили в пресс-службе Пашиняна.
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