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Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы
The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии
Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.
Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.
Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.
До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.