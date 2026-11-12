Британский производитель вооружений BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

WSJ: Оборонная компания BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Производитель вооружений повысил прогноз свободного денежного потока во второй раз за год благодаря высокому спросу на военную технику на фоне геополитической напряженности, пишет The Wall Street Journal.

В этом году портфель заказов предприятия достиг 44 млрд долларов по сравнению с 36 млрд долларов годом ранее.

Свободный денежный поток компании в текущем году должен составить около 4 млрд долларов, хотя предыдущий прогноз превышал 2,7 млрд долларов. В корпорации пояснили, что новые ожидания учитывают выгоду от авансов, уже полученных от заказчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал обсудить с британской BAE Systems возможное присоединение к глобальной программе по созданию истребителя нового поколения GCAP. Летом украинский военно-промышленный комплекс договорился о лицензионной сборке британских гаубиц L119. В прошлом году завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу для восполнения острого дефицита боеприпасов.