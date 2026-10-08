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Ученые Сахалина разработали безэкипажный катамаран на водороде
Сахалинский госуниверситет разработал водородный безэкипажный катамаран
Специалисты Сахалинского государственного университета создали безэкипажное судно катамаранного типа, работающее на сжатом водороде, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.
Ученые Сахалинского государственного университета спроектировали плавательное средство катамаранного типа без экипажа, которое использует в качестве топлива сжатый водород, передает РИА «Новости».
«Актуальным направлением в строении малых судов является создание безэкипажных плавательных средств. А если они работают еще и на экологически безопасном топливе, то это повышает их ценность. Специалисты Сахалинского государственного университета разработали такое транспортное плавсредство катамаранного типа, работающее на сжатом водороде», – рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Он добавил, что газовые баллоны крепятся к корпусу с помощью специальных разъемных соединений. Отказ от применения сварки существенно упрощает разборку конструкции, а также облегчает транспортировку и хранение катамарана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине испытали первый в России прототип безэкипажного судна на водороде. Прототип водородного автомобиля Aurus представили на фестивале в Екатеринбурге. Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил первый в стране поезд на водородном топливе.