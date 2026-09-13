Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Прототип водородного автомобиля Aurus представили на фестивале в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи публике представили ходовой прототип автомобиля Nami Hydrogen на водородном топливе, созданный на базе модели Aurus Senat.
Ходовой прототип автомобиля Nami Hydrogen показали на площадке Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября, участие в нем принимают 10 тыс. человек из 191 страны.
Машина построена на базе Aurus Senat и оснащена комбинированной энергоустановкой. Она использует тяговый электропривод и электротехнический генератор на водороде. Кроме того, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии.
Разработчиком инновационного транспортного средства выступил Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ». Агентство выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.
В июне российская марка Aurus продемонстрировала обновленные модели Senat на Петербургском международном экономическом форуме.
Годом ранее разработчик автомобиля ФГУП «НАМИ» презентовал беспилотные прототипы этой машины на выставке «Иннопром».