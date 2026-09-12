Tекст: Антон Антонов

«На Великобурлукском направлении наши бойцы уничтожают выявленные скопления живой силы ВСУ. Противник, используя погодные условия, предпринял попытку выйти из окружения. Выдвижение боевой группы 159 омбр ВСУ заблаговременно вскрыто разведкой «Северян», после чего по ним нанесено огневое поражение. Прорыва не допущено, враг с потерями отошел на исходные позиции», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российские войска продолжают вести встречные бои на всех участках Харьковского направления, сжимая кольцо окружения на северо-востоке. Авиация и расчеты ударных беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у Харькова, Константиновки, Бузова, Шевченкова и других населенных пунктов.

На Липцовском направлении отражена контратака двух штурмовых групп ВСУ, противник отброшен на исходные позиции. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей и взяли в плен двух военнослужащих госпогранслужбы Украины. За сутки на этом направлении сбито более 18 тяжелых дронов R-18 «Вампир», которыми противник снабжает окруженную группировку.

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продавливают оборону ВСУ, при этом противник перегруппировывается и активных действий не ведет.

В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись у Хотени, тяжелые бои идут в районе Кияницы и южнее Могрицы. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои у Уланова.

В Черниговской области нанесены удары по позициям ВСУ у Старой Гутки и Костобоброва.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), двое военнослужащих ВСУ взято в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

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