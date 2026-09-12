Для Владимира Путина в Индии приготовили шоколадных матрешек

В Нью-Дели Путина решили угостить шоколадными матрешками и индийскими сладостями

Tекст: Дмитрий Зубарев

К прибытию президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели подготовили специальное угощение, передает РИА «Новости». Индийские кондитеры создали шоколадных матрешек и композицию с российскими достопримечательностями.

Помимо этого, гостям предложат традиционные индийские сладости. «Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и шоколадными конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», – сообщил телеканал NDTV.

На опубликованных снимках видны пять матрешек с цветочными узорами, шоколадная надпись Moscow и эмблема саммита. Мероприятие проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера. Участники делового форума встретили выступление главы государства бурными овациями.