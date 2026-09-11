Путин: Гельмут Коль не придерживался взглядов нынешних властей Германии

Tекст: Антон Антонов

Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.



«Я слышал, как вот в той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твёрдо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто», – заявил Путин.

По словам Путина, Коль был убежден: будущее Германии и всей Европы возможно обеспечить только при условии близких, добрососедских и союзнических отношений с Россией.

Путин добавил, что, по мнению Коля, Германия и Россия должны дополнять друг друга – только так европейская цивилизация могла бы сохраниться как самостоятельный центр интеллектуальной и гуманитарной силы со всеми политическими и экономическими последствиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее уже цитировал слова Гельмута Коля о том, что будущее Европы возможно только вместе с Россией.

Гельмут Коль скончался в 2017 году в возрасте 87 лет.



Президент также подтвердил дружеские отношения с другим экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Путин назвал Шредера оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.