Путин процитировал экс-канцлера ФРГ Коля о будущем Европы с Россией
Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, напомнил о словах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, произнесенных в 1993 году.
Путин процитировал экс-канцлера: «Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, – это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», – сказал он.
Президент добавил, что у России и Европы существуют взаимодополняющие отношения. По его словам, страны смогут работать и развиваться совместно. Путин подчеркнул, что если Евросоюз откажется от такого сценария, то его ждет постепенное исчезновение.
Ранее Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок. Президент России охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.