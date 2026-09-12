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    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 08:49 • Новости дня

    Над регионами России за ночь сбили 230 украинских беспилотников

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 230 украинских дронов над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили склад в Гостомеле Киевской области, задействованный в хранении материальных средств военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

    Отечественные средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны. Атака продолжалась с вечера 11 сентября до утра 12 сентября. Всего было перехвачено и уничтожено 230 вражеских аппаратов.

    Вражеские дроны пытались атаковать территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей. Также беспилотники были сбиты над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября средства противовоздушной обороны уничтожили более 400 украинских беспилотников. В последний день лета российские военные перехватили 239 вражеских дронов над 15 регионами страны. Несколькими днями ранее дежурные силы ПВО отразили массированный удар 313 летательных аппаратов.

    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине

    Американист Дудаков: Столетнее партнерство Украины и Канады останется на бумаге

    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    @ REUTERS/Todd Korol

    Tекст: Олег Исайченко

    Премьер Канады Марк Карни расширяет инициативы поддержки Украины для повышения своего политического рейтинга. Кроме того, канадская сторона идет по пути европейских партнеров, пытаясь развить свою беспилотную индустрию за счет производства БПЛА для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Оттава и Киев подписали декларацию об установлении столетнего партнерства.

    «Оттава традиционно является одним из ключевых союзников Киева. Так было еще до обретения Украиной независимости в 1991 году», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Канаде проживает немало потомков бандеровцев, воевавших против Красной Армии и эвакуированных в Новый Свет. Поэтому украинская диаспора в стране довольно значительная.

    «В связи с этим любому политику приходится использовать «украинскую карту» для усиления своих электоральных позиций и повышения рейтинга. Это актуально и для премьера Канады Марка Карни, который сейчас испытывает внутриполитические проблемы на фоне противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом и торговой войны с США», – подчеркнул спикер.

    Что касается декларации о 100-летнем партнерстве Оттавы и Киева, документ будто бы сделан под копирку с украинского соглашения с Лондоном от 2025 года. «После Британии ее бывшие доминионы подписывают аналогичные документы. Они содержат по большей части общие фразы и формулировки», – заметил Дудаков.

    Говоря о военно-экономической помощи в несколько сотен миллионов долларов, собеседник назвал эту сумму незначительной на фоне дефицита украинского бюджета, который оценивается примерно в 60 млрд долларов. Спикер объяснил также планы производства Канадой БПЛА для Украины. «Оттава идет по пути Берлина, Копенгагена, Лондона, стараясь одновременно заработать и создать у себя беспилотную индустрию», – уточнил американист.

    По его мнению, у канадской стороны есть перспективы в этой сфере ввиду рабочих отношений с Китаем, откуда поставляется основная часть компонентов. Впрочем, оговорился аналитик, вопрос о возможности достижения миллионного производства дронов остается открытым.

    «В целом, чаще всего подобные инициативы не выходят за рамки бумажных планов. Сближаясь с Киевом, Оттава ведет свою политическую игру, находясь при этом в русле британской повестки. К тому же обещания о поддержке рассчитаны на длительное время. В ближайшем будущем вряд ли они существенным образом помогут Украине», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Карни и Владимир Зеленский подписали декларацию об установлении столетнего партнерства. По словам украинской стороны, инициатива нацелена на углубление экономического и политического сотрудничества Оттавы с Киевом, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.

    Кроме того, стороны завизировали договор о взаимодействии в оборонной сфере. Как сообщается на сайте канадского премьера, Оттава обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».

    Также страны заключили соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

    Помимо этого, Оттава предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на 435 млн для поддержки энергетической безопасности Украины, в том числе на закупку газа и генераторов. Еще 200 млн в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на «поддержку восстановления» республики с участием канадских компаний.

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    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

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    11 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Российские военные взломали оборону противника под Славянском и Краматорском

    ВС России вынудили ВСУ отступить в Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС РФ «взламывают» оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, вынуждая противника переходить на второй и третий эшелоны обороны, рассказал начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Салют».

    Военнослужащие Южной группировки войск продолжают успешное продвижение в Славянско-Краматорской агломерации, передает ТАСС. Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка с позывным «Салют» сообщил, что противник вынужден переходить на второй и третий эшелоны обороны.

    «Взламываем оборону на Донбасском массиве. Давно мы мечтали об этом, наконец-то добились этого большой работой слаженной», – заявил российский офицер на видео, предоставленном Министерством обороны.

    Он также добавил, что украинские подразделения выбиты с насиженных мест. По словам командира, ранее противник занимал более выгодные рубежи до освобождения Константиновки, однако теперь преимущество в воздухе и высотах находится на стороне российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успешном преодолении рубежей защиты украинских войск около Славянска и Краматорска.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о прорыве первой линии обороны противника на данном участке.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полное освобождение Константиновки российскими военными.

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    12 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам

    ВС России поразили оборонные предприятия и портовую инфраструктуру на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и ударные беспилотники ВС России уничтожили металлургические объекты и стратегические порты, обеспечивавшие производство и поставки западного вооружения для украинских войск, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку с применением воздушных, наземных и морских средств поражения, передает Минобороны. Целями стали ключевые узлы украинской военной промышленности и логистики.

    Под удар попали металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Эти предприятия активно использовались для выпуска продукции военного назначения.

    Кроме того, поражены стратегически важные объекты транспортной и портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно через них проходила значительная часть зарубежного трафика оружия, поставляемого на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные атаковали металлургические комбинаты в Днепропетровской области. В конце августа армия России нанесла значительный урон инфраструктуре портов Одессы и Черноморска. В середине прошлого месяца Вооруженные силы РФ поразили крупнейший горно-металлургический комбинат в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 06:53 • Новости дня
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Самарская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители! На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», – написал глава региона в «Максе».

    В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях атаки. Руководитель области призвал граждан соблюдать меры предосторожности, укрыться в безопасных местах и избегать окон.

    Он также попросил жителей не публиковать фото- и видеоматериалы, демонстрирующие работу систем противовоздушной обороны и пролеты дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА в Белгородской области погибла женщина и пострадали дети.

    При ударах украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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    11 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Осужденному за миллиардные взятки Захарченко отказали в отправке на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд столицы отказал бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Захарченко в повторном рассмотрении заявления о заключении контракта для участия в специальной военной операции.

    «Суд рассмотрел административный иск Захарченко Д. В. к Минобороны РФ. Отказано в удовлетворении», – отмечается в электронной картотеке инстанции, передает ТАСС.

    Весной 2022 года Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 млн рублей. Следствие установило, что с 2007 по 2016 год осужденный получил взятки на сумму 1,4 млрд рублей.

    Кроме того, правоохранители выяснили, что девять лет назад экс-полковник принял от коммерсанта незаконное вознаграждение. Бизнесмен оплатил проживание Захарченко в сочинских гостиницах на общую сумму 844 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко попросился в зону спецоперации еще в 2024 году.

    В прошлом году руководство мордовской колонии признало осужденного злостным нарушителем порядка.


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    11 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Обломки сбитых беспилотников повредили дома и автомобили в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Упавшие обломки БПЛА повредили многоквартирные и частные дома и автомобили в Дзержинске. Отражена атака 51 БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Мах губернатор Глеб Никитин.

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Max сообщил о последствиях ночной атаки на регион. Силы противовоздушной обороны перехватили более полусотни вражеских дронов.

    «Ночью силами Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН» отражена атака 51 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с тем падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске. Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», – заявил глава региона.

    Власти заверили, что местным жителям, чье имущество получило повреждения в результате падения фрагментов беспилотников, обязательно окажут необходимую помощь и поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО нейтрализовали атаку более 40 беспилотников в Нижегородской области.

    Неделей ранее военные уничтожили 52 украинских дрона над территорией этого региона.

    В середине того же месяца обломки сбитого аппарата повредили припаркованные машины у жилого дома в Дзержинске.

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    11 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    ВС России за сутки ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики ликвидировали в ДНР двух офицеров ВСУ – командира взвода 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) лейтенанта Дмитрия Казакова и командира взвода 54-й отдельной мотопехотной бригады лейтенанта Назария Федика, сообщили в российских силовых структурах.

    За последние сутки стало известно об уничтожении нескольких офицеров противника и одного военнослужащего ССО, все они придерживались националистических взглядов, передает ТАСС.

    В ДНР ликвидирован командир взвода 54-й ОМПБр лейтенант Федик Назарий Васильевич (2002 г. р.). Был выпускником НАСВ и членом националистической украинской молодежной организации.

    Помимо этого, на одном из направлений спецоперации уничтожен боец 6-го полка Сил специальных операций Украины Александр Сардак. В Харьковской области российские силы ликвидировали военнослужащего 9-го погранотряда Вадима Краснова.

    На днях российские военнослужащие уничтожили нескольких украинских офицеров в Харьковской области.

    Месяцем ранее бойцы ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ в Кировоградской области.

    В начале года российские силы устранили командиров украинского спецназа «Омега» на территории ДНР.


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    11 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Медведев: Политический режим в Киеве уйдет в небытие

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность в неизбежном исчезновении нынешнего киевского политического режима и полном уничтожении военной машины противника.

    Медведев заявил, что Россия доведет до победного конца специальную военную операцию и уничтожит военную машину противника. «Их политический режим все равно уйдет в небытие», – сказал он в видео, опубликованном в его канале на платформе Max.

    По словам зампреда Совбеза, необходимо поставить твердую точку в текущем конфликте. «Понятно, мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена», – заявил Медведев.

    «Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку, так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать», – добавил он.

    Ранее Медведев напомнил о способности российского военного потенциала стереть в пыль объекты противника.

    До этого Медведев подчеркнул важность завершения конфликта исключительно на условиях Москвы.

    В феврале Медведев назвал исчезновение нынешнего украинского политического режима необходимым условием для устойчивости международных отношений.

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    11 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Самарский избирком сообщил о сохранности бюллетеней после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попадание БПЛА в здание, где находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, не скажется на организации и проведении выборов, сообщила избирательная комиссия региона.

    Попадание беспилотного летательного аппарата в здание территориальной избирательной комиссии Самарской области не повлияет на ход голосования. Губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил об атаке беспилотников, в результате которой пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила факт инцидента, отметив, что избирательные бюллетени не были повреждены. «Здание, в котором расположена одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, пострадало при атаке БПЛА», – сообщили в региональном избиркоме в Max.

    Вся информационная продукция и бюллетени, находившиеся в здании, остались в сохранности. В настоящее время они находятся под охраной сотрудников полиции. Областная избирательная комиссия подчеркнула, что сложившаяся ситуация не скажется на организации и проведении выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова доложила об усиленных мерах безопасности при подготовке к голосованию.

    В начале сентября силы ПВО отразили атаку дронов на гражданские объекты региона.

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    11 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Склад сети VARUS поврежден после удара по Днепропетровску

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске после удара ВС России получил повреждения складской комплекс торговой сети VARUS, сообщили военкоры.

    В результате удара по Днепропетровску пострадал складской объект торговой сети VARUS, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Представители компании подтвердили факт повреждения инфраструктуры. Примечательно, что этот же склад уже подвергался атакам и получал разрушения весной.

    Напомним, после российских ударов в Днепропетровске загорелись различные складские помещения.

    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом.

    Складские и производственные помещения получили повреждения в Киевской области.

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    12 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Женщина лишилась руки при атаке украинского беспилотника в Белгородской области
    Женщина лишилась руки при атаке украинского беспилотника в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате двух ударов беспилотников по легковым автомобилям пострадали три человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В Борисовском округе при атаках со стороны ВСУ пострадали три человека», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    Ночью в поселке Борисовка дрон-камикадзе атаковал транспортное средство. Один мужчина получил осколочные ранения спины, у второго диагностирована баротравма. Медики оказали им необходимую помощь во второй городской больнице Белгорода, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

    Ранним утром произошел еще один инцидент. Беспилотник ударил по другой машине. «У женщины ампутация руки и множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии бригада скорой доставила ее в Борисовскую ЦРБ. Автомобиль уничтожен огнем», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Самарская область также подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов.

    Массированная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к возгораниям.

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