Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.