Захарова: Азия не поддалась давлению Запада в сфере энергетики

Tекст: Антон Антонов

По словам Захаровой, на азиатские государства оказывалось колоссальное давление по разным направлениям, но исторический опыт помог им принять взвешенное решение, передает ТАСС.

«Мудрость и опора на исторический опыт, и ценность этого опыта, позволили странам Азии, крупнейшим и разным странам Азии, принять по-настоящему взвешенное решение, и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур», – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что события февраля-марта 2026 года стали дополнительным аргументом в пользу тех, кто настаивал: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в поле политических битв. По ее мнению, попытки решать вопросы незаконными и неэффективными методами способны привести к дестабилизации, последствия которой трудно просчитать.

Захарова подчеркнула, что если бы азиатские страны отказались от российских энергоресурсов, их настигла бы настоящая катастрофа – особенно после драматических событий в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла о давлении Запада на участников Восточного экономического форума.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетике обернулись обратным эффектом.

Associated Press заявило, что страны Азии на фоне энергетического кризиса выстроились в очередь за российской нефтью, несмотря на западные санкции.