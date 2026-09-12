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Захарова заявила о провале давления Запада на Азию в сфере энергетики
Захарова: Азия не поддалась давлению Запада в сфере энергетики
Страны Азии не поддались давлению Запада и сохранили энергетическое сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.
По словам Захаровой, на азиатские государства оказывалось колоссальное давление по разным направлениям, но исторический опыт помог им принять взвешенное решение, передает ТАСС.
«Мудрость и опора на исторический опыт, и ценность этого опыта, позволили странам Азии, крупнейшим и разным странам Азии, принять по-настоящему взвешенное решение, и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур», – сказала Захарова.
Дипломат отметила, что события февраля-марта 2026 года стали дополнительным аргументом в пользу тех, кто настаивал: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в поле политических битв. По ее мнению, попытки решать вопросы незаконными и неэффективными методами способны привести к дестабилизации, последствия которой трудно просчитать.
Захарова подчеркнула, что если бы азиатские страны отказались от российских энергоресурсов, их настигла бы настоящая катастрофа – особенно после драматических событий в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла о давлении Запада на участников Восточного экономического форума.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетике обернулись обратным эффектом.
Associated Press заявило, что страны Азии на фоне энергетического кризиса выстроились в очередь за российской нефтью, несмотря на западные санкции.