Минобороны Румынии сообщило о находке фрагментов дронов со взрывчаткой

Tекст: Антон Антонов

Инциденты произошли у побережья Черного моря и на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

В уезде Тулча в населенном пункте Кэшла Ваданей нашли два фрагмента дрона без взрывчатых веществ. Позже погранполиция обнаружила в этом же уезде еще два обломка, выброшенных на берег Черного моря, – один из них саперам пришлось обезвредить.

Еще одна операция прошла в водах Черного моря: коммерческое судно заметило два обломка, оба оказались безопасными. Четвертый инцидент случился в уезде Констанца, где о подозрительном объекте сообщила береговая охрана.

«Группа по обезвреживанию взрывных устройств министерства национальной обороны с вертолета обнаружила остатки четырех беспилотников, включая беспилотник-перехватчик со взрывчаткой на борту. Все элементы были обезврежены», – рассказали в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на пляже курорта Олимп обнаружили обломок беспилотника со взрывчаткой, который ликвидировали саперы.

Ранее румынские водолазы подорвали у пляжа Тузла начиненный взрывчаткой украинский дрон в акватории Черного моря.

Также сообщалось, что беспилотник, двигавшийся на незаметной для радаров высоте, рухнул в лесах уезда Тулча всего в пяти километрах от границы с Украиной.