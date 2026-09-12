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Минобороны Румынии сообщило о находке фрагментов дронов со взрывчаткой
В Румынии за сутки нашли десять обломков беспилотников, в двух случаях они содержали взрывчатку, сообщило Министерство обороны Румынии.
Инциденты произошли у побережья Черного моря и на границе с Украиной, передает РИА «Новости».
В уезде Тулча в населенном пункте Кэшла Ваданей нашли два фрагмента дрона без взрывчатых веществ. Позже погранполиция обнаружила в этом же уезде еще два обломка, выброшенных на берег Черного моря, – один из них саперам пришлось обезвредить.
Еще одна операция прошла в водах Черного моря: коммерческое судно заметило два обломка, оба оказались безопасными. Четвертый инцидент случился в уезде Констанца, где о подозрительном объекте сообщила береговая охрана.
«Группа по обезвреживанию взрывных устройств министерства национальной обороны с вертолета обнаружила остатки четырех беспилотников, включая беспилотник-перехватчик со взрывчаткой на борту. Все элементы были обезврежены», – рассказали в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на пляже курорта Олимп обнаружили обломок беспилотника со взрывчаткой, который ликвидировали саперы.
Ранее румынские водолазы подорвали у пляжа Тузла начиненный взрывчаткой украинский дрон в акватории Черного моря.
Также сообщалось, что беспилотник, двигавшийся на незаметной для радаров высоте, рухнул в лесах уезда Тулча всего в пяти километрах от границы с Украиной.