Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
При атаке беспилотников на Саратов пострадали 10 человек
Из-за удара дронов в Саратове повреждения получили несколько жилых домов, пострадали 10 человек, включая троих несовершеннолетних, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
На местах инцидентов работают все профильные службы для устранения последствий и оценки нанесенного ущерба, указал Бусаргин в Max.
Травмы получили десять человек, включая троих детей. Шесть пострадавших госпитализированы, однако угрозы для их жизней нет. «Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем», – заявил губернатор.
Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба. Туда смогут обратиться за поддержкой жильцы пострадавших домов. Для эвакуированных граждан уже открыт пункт временного размещения.
Ранее Бусаргин сообщал о нескольких пострадавших при атаке беспилотников на Саратов.
В начале августа в результате налета дронов на территорию региона погибли два человека.
Месяцем ранее двое местных жителей получили ранения из-за атаки украинских БПЛА.