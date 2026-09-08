При атаке беспилотников на Саратов пострадали 10 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

На местах инцидентов работают все профильные службы для устранения последствий и оценки нанесенного ущерба, указал Бусаргин в Max.

Травмы получили десять человек, включая троих детей. Шесть пострадавших госпитализированы, однако угрозы для их жизней нет. «Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем», – заявил губернатор.

Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба. Туда смогут обратиться за поддержкой жильцы пострадавших домов. Для эвакуированных граждан уже открыт пункт временного размещения.

Ранее Бусаргин сообщал о нескольких пострадавших при атаке беспилотников на Саратов.

В начале августа в результате налета дронов на территорию региона погибли два человека.

Месяцем ранее двое местных жителей получили ранения из-за атаки украинских БПЛА.