Медведчук заявил о провале Зеленского в Донбассе и гибели солдат

Tекст: Елизавета Шишкова

Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.

Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.

«Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.

Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.

«Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.

Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.

Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.