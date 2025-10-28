Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.7 комментариев
Ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, поэтому им надо сдаваться в плен и спасать себя, не дожидаясь распоряжений из Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Во вторник Владимир Зеленский признал отправку в Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР.
«Заявление Зеленского об отправке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в район Красноармейска я рассматриваю как политический пиар. Эти слова адресованы Вашингтону, Лондону, Брюсселю и тем странам, которые оказывают Зеленскому помощь», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.
«Я бы охарактеризовал ситуацию для ВСУ в Красноармейске и Димитрове как безнадежную, не вижу там для них никаких перспектив. Единственная дорога, по которой могли бы подходить подкрепления, находится под полным контролем российских FPV-дронов. Практически ВС РФ уже сожгли всю украинскую технику, которая могла идти по этой дороге. Группировка ВСУ закольцована очень серьезно», – добавил спикер.
По мнению собеседника, у находящихся в окружении украинских батальонов только два пути – сдаться в плен или умереть. В мае 2022 года после распоряжения Зеленского, на которого тогда сильно давили националисты, сдались 2439 боевиков, заблокированных на территории «Азовстали» в Мариуполе.
«Им надо сдаваться и спасать себя. Президент России ранее во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения», – добавил Кошкин.
Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.
«В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», – сказал Герасимов.
Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).
В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины – всего 18 боевых батальонов. По данным пресс-службы Кремля, на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военных, а на Красноармейском направлении – пять с половиной тысяч.
В ходе совещания президент отметил, что «без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри – и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах, создать условия для этого деблокирования».
Владимир Зеленский, который ранее говорил о тяжелом положении ВСУ в районе Красноармейска, во вторник официально признал отправку в этот город на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР. О том, что таким образом Киев пытается спасти ситуацию, ранее сообщал украинский журналист Андрей Цаплиенко.