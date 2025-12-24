Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

«Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

«Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

«Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

