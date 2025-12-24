  • Новость часаНебензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    24 декабря 2025, 01:25

    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы

    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    21 декабря 2025, 12:45
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России

    Политолог Ткаченко: Заявление Габбард говорит о координации между Москвой и Вашингтоном

    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    @ Kent Nishimura/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За публикациями в СМИ о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон. Они намерены помешать Москве и Вашингтону сформировать атмосферу взаимопонимания в европейском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила во лжи публикации о якобы планах России захватить всю территорию Украины и напасть на Европу.

    «Судя по всему, обвинение Reuters со стороны главы нацразведки США Тулси Габбард – это эхо саммита в Анкоридже. Публикации о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР мешают усилиям Москвы и Вашингтон перевернуть прежнюю страницу конфликтов и попыткам искать баланс интересов», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, по итогам встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились выстраивать стратегию взаимоотношений таким образом, чтобы не навредить друг другу. Образно говоря, Москва и Вашингтон решили «расходиться бортами» по основным трекам, и при этом конкурировать там, где возможно играть по правилам, устраивающим обе стороны», – продолжил собеседник.

    «России и США необходимо разобрать предыдущие кризисы, выравнивать атмосферу доверия и сделать так, чтобы на обоюдное сближение не оказывали негативного влияния третьи стороны. Очевидно, что публикации, подобные той, что сделало Reuters, как раз работают против планов Москвы и Вашингтона о формировании атмосферы взаимопонимания на европейском театре», – детализировал аналитик.

    «Примечательно, что заявление Габбард было сделано почти синхронно с похожими сообщениями Службы внешней разведки России о деструктивной роли Европы в современной международной архитектуре безопасности. Это говорит о некоторой координации между Москвой и Вашингтоном. Это пока еще не диалог, но взаимные монологи с очень обнадеживающим фоном», – подчеркнул политолог.

    «Европа исторически играла против России, а в последнее время стала активно работать и против США. Очевидно, в авангарде этого движения стоят Британия и Германия. В 2022 году на тот момент глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности вести с Москвой политический диалог до окончания СВО. В этой ситуации Reuters – это наконечник пера, которым водят Берлин и Лондон», – указал аналитик.

    «Триггером же для соответствующих публикаций и ответных заявлений Габбард стали, очевидно, движения в рамках украинского сюжета. Главным образом здесь нужно упомянуть новый миллиардный кредит Украине, согласованный в Брюсселе, военную помощь, украино-европейские планы по усилению ВСУ и предоставление новых пакетов вооружений», – пояснил спикер.

    «К тому же, для Белого дома очевидны намерения Европы дождаться выборов в Конгресс в следующем году и получать еще большую поддержку внутри США от проатлантической оппозиции. Поэтому нацразведка, а также Госдеп и ряд других ведомств, поддерживающих линию Трампа, активизировались в борьбе с мифами относительно якобы агрессивных планов России в Европе», – уточнил эксперт.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в соцсети X назвала пропагандистской и лживой статью Reuters о якобы планах России захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. «Вы охотно продвигаете эту ложную информацию в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать усилия Трампа по прекращению этого кровавого конфликта, унесшего жизни более миллиона человек с обеих сторон», – обратилась она к агентству.

    «Вы продвигаете ложные нарративы, чтобы заблокировать мирные усилия Трампа и разжечь истерию и страх среди населения. Вы намерены заставить общественность поддержать эскалацию боевых действий. Этого хотят НАТО и ЕС, чтобы в итоге втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией», – продолжила она.

    «Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, которого цитирует Reuters, о том, что, по нашей оценке, Москва стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Также, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе», – резюмировала Габбард.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Габбард за «разоблачение военной машины глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 14:30
    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы

    Политолог Кашин: У Китая есть дипломатический и военный ответы на захват США танкера Centuries

    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы
    @ Henry Chirinos/EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На захват США танкера Centuries, шедшего из Венесуэлы в Китай, Пекин может ответить усилением военно-морского присутствия в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. Это ухудшит и без того напряженную ситуацию в этих регионах, сказал газете ВЗГЛЯД Василий Кашин.

    «Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях. Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же, следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть, американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», –  продолжил спикер.

    «Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же, Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.

    «Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе. И у него есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.

    «Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.

    «Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.

    «Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому, он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.

    В субботу американские войска задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.

    Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США.

    «Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США. Ведомство сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под блокаду США. Сейчас идет работа над расширением списка судов, находящихся под санкциями.

    Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями. «Это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она.

    Правительство Венесуэлы назвало инцидент «серьезным актом международного пиратства». Каракас «осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. Каракас заявил, что о произошедшем будет сообщено Совету безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам.

    Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, к чему приведет эскалация между США и Венесуэлой.

    23 декабря 2025, 20:10
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    21 декабря 2025, 21:03
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 11:23
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    22 декабря 2025, 13:51
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    21 декабря 2025, 02:16
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    23 декабря 2025, 03:35
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    21 декабря 2025, 18:37
    Bloomberg: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США задержали третий нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, который следовал под панамским флагом для загрузки энергетических ресурсов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Соединенные Штаты перехватили третий по счету нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, американские власти остановили судно под названием Bella 1, шедшее под панамским флагом. На борту находился груз, санкционированный Вашингтоном, а сам танкер направлялся в порт Венесуэлы для загрузки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что Береговая охрана США провела задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы. Однако, по данным Axios, власти США перехватили танкер, не находящийся под санкциями.

    21 декабря 2025, 18:22
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    21 декабря 2025, 04:58
    США перехватили у Венесуэлы танкер с принадлежащей трейдеру из Китая нефтью
    США перехватили у Венесуэлы танкер с принадлежащей трейдеру из Китая нефтью
    @ Henry Chirinos/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Танкер Centuries, задержанный США у берегов Венесуэлы, перевозил партию венесуэльской нефти, принадлежащую крупному торговцу сырьем из Китая, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Танкер следовал под флагом Панамы. Он перевозил нефть, которая принадлежит одному из крупнейших нефтетрейдеров из Китая. Китайский трейдер занимается регулярными поставками венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Судно Centuries не внесено в санкционные списки США. Газета также подчеркивает, что задержанный танкер не имеет известных связей с Ираном. По информации государственной нефтяной компании Венесуэлы, ранее в 2024 году этот танкер уже перевозил мазут из Венесуэлы в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что Береговая охрана США провела задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы. Однако, по данным Axios, власти США перехватили танкер, не находящийся под санкциями.

    В декабре военные США уже захватывали супертанкер у побережья Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подтвердили задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Axios со ссылкой на источники заявляет, что захват танкера является сигналом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

    22 декабря 2025, 07:35
    Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по переговорам в Майами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров разместили одинаковые посты после переговоров в Майами.

    Уиткофф и Умеров в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовали идентичные посты, разница в них только в языке, передает РИА «Новости».

    В них говорится, что представители США, Украины и Европы в Майами поговорили об общем стратегическом подходе, плане американского президента Дональда Трампа, гарантиях безопасности Вашингтона для киевского режима.

    Также в них идет речь о восстановлении Украины.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинское урегулирование «свелось к финальным деликатным переговорам».

    Уиткофф называл сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог в Майами.

    23 декабря 2025, 00:30
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    21 декабря 2025, 03:41
    Российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов

    Шерпа в G20 Лукаш назвала заморозку активов России на Западе воровством

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе встречи представителей G20 в Вашингтоне российская делегация подняла вопрос о заморозке активов, сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    «Мы как российская делегация поднимали этот вопрос», – приводит слова Лукаш РИА «Новости».

    По словам представителя России, блокировка активов является не чем иным, как «воровством чистой воды».

    Первая встреча представителей стран G20 прошла в Вашингтоне 15-16 декабря в рамках американского председательства. Ожидается, что саммит лидеров G20 состоится в декабре 2026 года в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    21 декабря 2025, 03:34
    Дмитриев выразил восхищение Габбард за разоблачение «глубинного государства»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил директора Нацразведки США Тулси Габбард за опровержение сообщений, согласно которым разведка США якобы верит в стремление России захватить часть Европы.

    «Тулси Габбард великолепна не только в документировании «российской аферы» при Обаме и Байдене, но и в разоблачении военной машины «глубинного государства», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что «глубинное государство» хочет спровоцировать Третью мировую войну, «разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и ЕС». Он призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет захватить часть Европы.

    21 декабря 2025, 03:59
    Габбард заявила о желании ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

    Габбард, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявила, что Белый дом добивается заключения «мирной сделки» по Украине, передает ТАСС.

    «Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО», – сказала она.

    По ее словам, «дипстейт» в разведсообществе превращает разведданные в свое оружие, сливает информацию пропагандистским медиа и распространяет «ложные нарративы». Это делается ради нагнетания страха и истерии для оправдания продолжения боевых действий и срыва попыток договориться о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что разведка США придерживается мнения о желании России «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой». На самом деле разведывательное сообщество США, по ее словам, информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

