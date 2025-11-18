Эксперт: Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии

Эксперт Мочалов объяснил, почему креветки стали стоить дешевле красной рыбы

Tекст: Татьяна Косолапова

«На внутреннем российском рынке достаточный объем красной рыбы, креветок и другой деликатесной продукции. Потребности закрываются добычей дикого лосося и креветок, аквакультурой (выращивание на рыбных фермах) и импортом. Красная рыба и креветки – продукция высокого ценового сегмента, но внутри него есть градация», – говорит Мочалов.



Если сравнивать аквакультурный лосось (семгу и форель) и креветки, то вторые дешевле за счет более широкого предложения и спроса, продолжает собеседник. Семгу производят в России и импортируют (в основном из Чили), это премиум-сегмент. Форель дешевле за счет большего объема отечественного и импортного предложения. В России ее выращивают по всей стране, а импортную поставляют из Турции и Китая.

По его словам, 2023-2024 годы были сложными для производителей аквакультурной семги. Климатическое явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат) сократило перуанский вылов анчоусов и повысил цены на корма для рыбы, а лососевые вши уменьшили производство в Норвегии.

«У аквакультурных креветок короткий цикл производства. В 2023 и 2024 годах цены были низкими из-за перепроизводства, поэтому в прошлом году Эквадор даже начал сокращать их выпуск. На рынок повлияли также антидемпинговые тарифы США против азиатских производителей, снижение спроса в Китае. Кроме того, европейский рынок сейчас достаточно насыщен», – делится Мочалов. На российском рынке вылов креветок держится на уровне прошлого года – около 25 тыс. тонн, поясняет эксперт. Основными же зарубежными поставщиками сейчас являются Эквадор, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия, КНР, Саудовская Аравия.

«По данным маркетинговых агентств, рыба и морепродукты все чаще позиционируются как удовольствие и «вкусняшки», что создает возможность для роста. В категорию входят красная и черная икра, роллы, суши, охлажденная и слабосоленая рыба. Растет спрос на белковую продукцию как на качественную и «чистую» пищу. Сегмент морепродуктов растет, а обычная рыба среднего и нижнего ценового сегмента проседает: покупатели выбирают продукцию «вкусно-деликатесно». Люди, действительно, начали оценивать качество и закреплять свои предпочтения за конкретным продуктом/брендом», – замечает аналитик.

Мочалов подчеркивает, что производители сейчас предлагают большой ассортимент рыбы и морепродуктов, поэтому важно отбросить стереотипы и присмотреться к рыбным полкам, на которых много полезной и доступной рыбы: минтая, пикши, хека, путассу, наваги.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы. Он отметил, что для отрицательных тенденций отсутствуют предпосылки.