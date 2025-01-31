Медведчук: Зеленский не может предоставить доказательств своей легитимности

Tекст: Елизавета Шишкова

В своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» Медведчук отметил, что Зеленский заявляет о своей силе, однако отсутствуют доказательства его легитимности. По его мнению, ключевым вопросом остается признание Россией подписи Зеленского на договорах, что, по словам Медведчука, не произойдет, передает ТАСС.

Медведчук подчеркнул, что легитимность представителей Украины на переговорах имеет важное значение для украинского народа. По его мнению, это связано с необходимостью обеспечения серьезных гарантий по окончании конфликта.

Политик также напомнил, что конфликт мог бы завершиться еще весной 2022 года, однако, как считает Медведчук, с подачи коллективного Запада, Зеленский отказался заключить мирное соглашение.

Экс-лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинил Бориса Джонсона и Джо Байдена в том, что они якобы заставили Зеленского продолжать конфликт.

Медведчук добавил, что Украина и ее народ стали жертвой партии войны коллективного Запада. Он также назвал Зеленского «политическим клоуном», обвиняя его в предательстве народа и в том, что он считает это героическим поступком.

Политик заключил, что на сегодняшний день Зеленский не имеет права ни подписывать договора от имени Украины, ни смотреть в глаза своему народу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, поскольку Зеленский в свое время подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.