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Путин предложил выделить Зеленскому персональных переговорщиков
Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.
Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, но подчеркнул, что в случае с Зеленским это участие не может привести к подписанию официальных документов, передает ТАСС.
«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», – сказал он.
Вести переговоры с украинской стороны может любой человек, однако подписывать итоговые документы должны только те, чья легитимность подтверждена юридически, добавил Путин.
«Если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения, пусть ведет там кто угодно эти переговоры. Но с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», – отметил российский лидер.
Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.