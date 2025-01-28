Путин: Россия сразу предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР, чтобы не было войны

Tекст: Ольга Иванова

«Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.