Tекст: Антон Антонов

«Вы его еще называете правительством? Мне кажется, что это из разряда басни Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», – заметила Захарова. – Это все не члены правительства Украины – это все ОПГ, это представители организованной преступной группировки с прямой вовлеченностью в осуществление терактов».

В интервью ТАСС на полях ВЭФ Захарова заявила, что у этой ОПГ есть международный компонент, поскольку оружие и деньги поступают из-за рубежа. Дипломат подчеркнула, что, несмотря на перестановки в киевском кабинете министров, реальные решения принимают западные кураторы.

Захарова также обратила внимание на риторику Владимира Зеленского и киевских властей относительно переговоров с Россией. Она напомнила, что на Украине до сих пор действует указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.

По ее словам, все переговорные инициативы, которые исходили от Киева и не отвергались Россией, впоследствии были прерваны и сорваны самим киевским режимом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила современную Украину с террористическим халифатом на фоне коррупционных скандалов в Киеве.

Ранее дипломат заявила о превращении Владимира Зеленского в кровавого узурпатора, хвастающегося терактами на территории России.