  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 205 дронов ВСУ
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    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России
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    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 07:28 • Новости дня

    Над Ростовской областью уничтожили более 50 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник над Ростовской областью поразили свыше 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более пятидесяти БПЛА в городах: Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в девяти районах области», – сообщил губернатор в Max.

    Глава региона также уточнил, что дроны были сбиты над Чертковским, Каменским, Тарасовским, Белокалитвинским, Миллеровским, Кашарским, Морозовским, Азовским и Шолоховским районами.

    По предварительным данным, никто не пострадал, информации о разрушениях нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа над территорией региона нейтрализовали более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    2 августа за сутки над Ростовской областью сбили почти 150 вражеских дронов. В конце июля средства ПВО перехватили свыше 40 беспилотников.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу после ночного ракетного удара, повредившего ключевые объекты энергетического и доменного производства.

    В заявлении подчеркивается, что предприятие пострадало в результате атаки минувшей ночью, передает ТАСС.

    «ArcelorMittal Кривой Рог сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару», – говорится в сообщении компании. На комбинате указали, что удар пришелся по основным производственным объектам.

    По данным предприятия, повреждены ключевые объекты энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов завода остановлена. Специалисты «ArcelorMittal Кривой Рог» сейчас оценивают объем нанесенного ущерба, а также анализируют возможные варианты и сроки восстановления работы пострадавших участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям в Киеве и по горно-металлургическому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области.

    Министерство обороны России нанесло групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    Площадки металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге украинские силы использовали в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотников.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

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    16 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов

    После взрывов в Одессе загорелся логистический центр компании «Эпицентр»

    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    @ epicentrtk.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар начался на логистическом объекте компании «Эпицентр» в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    Масштабное возгорание произошло на территории логистического комплекса, принадлежащего компании «Эпицентр» в Одессе, передает ТАСС.

    Известно, что незадолго до начала пожара в Одесской области была официально объявлена воздушная тревога. В это же время поступала оперативная информация о взрывах, прогремевших на территории региона.

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа российские военные вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в Одессе.

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    16 августа 2026, 09:44 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

    ВС России поразили в Киеве завод комплектующих для ракет «Фламинго»

    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. следует из сообщения в Max Министерства обороны.

    В Киеве поражены производственные мощности компаний «Файер Поинт» и «Укрдефенс кампани». Промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Предприятие «Киев-111» компании «Укрдефенс кампани» производит компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

    В Кременчуге нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает горючим украинскую армию. Уцелевшие резервуары предприятия ранее использовались для хранения зарубежного топлива. В Кривом Роге атаке подверглись цеха металлургического комбината по производству стального проката для военной техники.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали порт Одессы. Там был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

    Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.

    В начале августа российские войска поразили киевское промышленное предприятие «Файер Пойнт».

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение этих заводов критическим ударом по стратегии противника.

    Видео последствий ударов ВС России по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 августа 2026, 16:03 • Новости дня
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по сухопутному коридору в Крым удалось стабилизировать, около 7 тыс. машин проходят по ней за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ситуация на сухопутном маршруте нормализовалась, передает ТАСС.

    «Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», – заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, сейчас по «Новороссии» проходят около 7 тыс. автомобилей в сутки, из которых почти 3 тыс. составляют грузовики. Губернатор подчеркнул, что этот показатель подтверждает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии юга страны.

    Для окончательной стабилизации дорожного трафика профильные ведомства приняли все необходимые меры.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о нормализации транспортного потока на трассе «Новороссия».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о полном контроле над этой магистралью.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал провал попыток украинских войск изолировать Крым.

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    16 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России

    Times: Киев начал использовать британские БПЛА для ударов вглубь России

    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России
    @ BAE Systems

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины последние полгода используют беспилотники производства Британии для дальнобойных атак на объекты вглубь России, включая нефтеперерабатывающие заводы, сообщает газета Times.

    Украина начала применять дроны британского производства для ударов вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. По данным источников в ВСУ, такие аппараты используются последние шесть месяцев.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – отмечает издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что ответные удары России вглубь Украины значительно мощнее и наносят серьезный урон. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    В июне Министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников.

    Владимир Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 09:21 • Новости дня
    Потери Украины из-за простоя морских портов достигли 1,75 млрд долларов

    Украина потеряла из-за простоя морских портов 1,75 млрд долларов

    Потери Украины из-за простоя морских портов достигли 1,75 млрд долларов
    @ Wang Qing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, альтернативные маршруты через дунайские порты, такие как Измаил, и транзит в румынскую Констанцу не справляются с нагрузкой.

    Основные коммерческие гавани страны, включая Одессу, Черноморск и Южный, остаются без иностранных торговых судов. Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, передает ТАСС.

    Альтернативные маршруты через дунайские порты, такие как Измаил, и транзит в румынскую Констанцу не справляются с нагрузкой. Ситуация усугубляется проблемами с судоходством по Дунаю из-за сильной жары в Европе. В итоге аграрный экспорт с Украины рухнул на 60%, что составляет более двух млрд долларов ежемесячно.

    Кроме того, практически полностью остановился экспорт железной руды и металлов, потери оцениваются в 700 млн долларов в месяц. До 90% этих поставок ранее шли через одесские порты. При этом текущие данные не учитывают движение судов с военными грузами для украинской армии, о поражении которых в Николаеве регулярно сообщает Минобороны России.

    Ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских терминалов составляют 70 млн долларов.

    Иностранные торговые суда из соображений безопасности перестали заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного.

    Норвежские СМИ сообщили, что удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.

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    16 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские военкомы отпустили похищенного митрополита УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанного ранее митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия освободили из киевского призывного пункта, однако представители территориального центра комплектования незаконно забрали его удостоверение личности.

    Адвокат Никита Чекман сообщил об освобождении священнослужителя, передает РИА «Новости». Похищенный ранее владыка покинул здание киевского военкомата.

    Правозащитник написал в своем Telegram-канале: «Только что митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого РТЦК… Кроме того, по словам владыки… представители ТЦК изъяли у него паспорт гражданина Украины». При этом никакой расписки об изъятии документа составлено не было.

    Юрист отметил, что еще одного задержанного клирика епархии протоиерея Анатолия Вишневого пытаются принудительно мобилизовать. Священник не находился в розыске и не нарушал правила учета. Защита планирует обжаловать незаконные действия украинских силовиков.

    На Украине продолжается масштабная кампания против канонической церкви. СБУ регулярно проводит обыски в храмах, а раскольники силой захватывают приходы. Осенью 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники украинского военкомата похитили митрополита Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого.

    Днем ранее представители ТЦК насильно мобилизовали протодиакона кафедрального собора в городе Тульчине.

    В начале августа военкомы забрали клирика Нещеровской обители Александра Ювко после воскресного богослужения.

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    16 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита УПЦ Сергия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

    «Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого», – уточнил Чекман, передает РИА «Новости».

    По словам Чекмана, оба священнослужителя, которых, как утверждается, забрали сотрудники военкомата на Украине, сейчас находятся в Дарницком районном территориальном центре комплектования Киева. Там митрополит и протоиерей проходят военно-врачебную комиссию. Адвокат подчеркнул, что обстоятельства их задержания в настоящее время выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Винницкой области сотрудники территориального центра комплектования насильно мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви из Тульчина.

    В этой же области представители ТЦК силой задержали и незаконно удерживали клирика Тульчинской епархии отца Владимира Заднепрянца.

    С начала 2026 года сотрудники ТЦК на Украине насильно мобилизовали не менее 21 священника и монаха канонической УПЦ.

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    16 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Кулеба попросил инструкций на случай баллистического удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны предоставить гражданам четкие и своевременные инструкции о действиях при угрозе ракетных атак.

    Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обратился к руководству страны с просьбой разработать официальные рекомендации для населения на случай баллистических ударов, передает РИА «Новости». По его мнению, гражданам необходимо заранее знать, как действовать при возникновении опасности.

    «Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации. Он скажет условно, дорогие граждане… если вы в семь часов вечера прочитали… что мы видим признаки подготовки баллистического удара, то рекомендуем вам уже к восьми вечера пойти… в укрытие», – заявил экс-министр. Он подчеркнул бессмысленность попыток спрятаться, если предупреждение поступает за несколько секунд до прилета.

    Накануне украинские СМИ сообщали о неспособности ПВО страны перехватить баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ранее западная пресса писала об истощении запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot у Киева. Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские военные не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Несколькими днями ранее власти страны перестали публиковать данные о количестве запущенных по объектам ВСУ снарядов.

    Весной Дмитрий Кулеба призывал киевлян временно покинуть столицу ради сохранения психического здоровья.

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    16 августа 2026, 08:27 • Новости дня
    ВC России нанесли ракетные удары по Киеву и Кривому Рогу

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области, сообщили военкоры.

    Атака на Кривой Рог началась около двух часов ночи. Местные жители сообщали о множественных взрывах и мощном зареве. Данные со спутников NASA подтвердили сильные пожары в Дзержинском районе города, передает Lenta.ru со ссылкой на Shot.

    Предварительно, пострадал крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог». Кроме того, сообщается о прилетах ракет по заводу «Кривой Рог Цемент» и прилегающие складские помещения.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил в Max со ссылкой на украинские СМИ, что по Кривому Рогу был нанесен удар «Искандер-М»

    Украинские СМИ сообщили, что ближе к четырем часам утра ракетному удару подвергся Киев. В городе прозвучало около десяти взрывов, спровоцировавших масштабные возгорания. О пожарах после прилета ракет в Оболонском и Голосеевском районе Киева сообщает в Max «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее 11 августа Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Несколькими днями ранее российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» для поражения инфраструктуры Киева.

    Эксперты назвали уничтожение киевских складов причиной ресурсного голода украинской армии.


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    16 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Певица Полякова извинилась за сравнение Украины с концлагерем

    Tекст: Вера Басилая

    Известная украинская исполнительница и телеведущая Оля Полякова извинилась за то, что сравнила Украину с концлагерем, сообщили украинские СМИ.

    Украинская артистка и телеведущая принесла официальные извинения за свои слова о сходстве Украины с концентрационным лагерем, передает Lenta.ru.

    Полякова признала свою неправоту и пояснила, что подобное сравнение не стоило использовать. Кроме того, Оля Полякова особо подчеркнула полное отсутствие интереса к государственной деятельности. Исполнительница заверила общественность, что совершенно не планирует заниматься созданием каких-либо политических партий или общественных движений.

    Ранее украинская исполнительница Полякова сравнила страну с концлагерем из-за действий военкомов.

    Зрители и многие деятели культуры Украины массово поддержали позицию певицы в социальных сетях.

    Известная актриса Катя Кузнецова согласилась с резкими высказываниями Поляковой.

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    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

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    16 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    За ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили 187 беспилотников, сообщил в Max Воробьев. Удары зафиксировали в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

    В результате падения обломков пострадали три человека в Подольске. Один местный житель получил осколочные ранения на территории садового товарищества «Лесной».

    Еще двое граждан получили травмы в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

    В начале августа при массированной атаке беспилотников на Подмосковье погибли пять человек.

    В середине июля из-за падения дрона в истринском поселке Пионерский скончались трое местных жителей.

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