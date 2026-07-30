Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Над Ростовской областью за ночь уничтожили более 40 дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны нейтрализовали массированную атаку дронов на Ростовскую область, повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Средства ПВО перехватили более 40 беспилотных летательных аппаратов, указал губернатор в Max.
Дроны были уничтожены в Таганроге и восьми районах региона: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском.
В результате падения обломков есть незначительные разрушения. В селе Русская Слободка Неклиновского района повреждены два окна в жилом доме. Накануне в селе Марьевка пострадали крыша и остекление здания. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Глава региона предупредил граждан о сохраняющейся угрозе. «В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» – заявил Слюсарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв недавнего удара беспилотника по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону возросло до пяти человек.
Власти региона вводили режим ЧС в границах поврежденных домов.
В конце мая силы ПВО уничтожили над территорией области более 80 украинских дронов.