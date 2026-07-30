Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Инфраструктура порта Тамань получила повреждения в результате атаки БПЛА
Прокуратура сообщила о повреждении инфраструктуры порта Тамань из-за БПЛА
В Краснодарском крае беспилотные летательные аппараты атаковали порт Тамань, в результате чего пострадали люди и портовая инфраструктура, сообщила Южной транспортной прокуратуры.
Повреждения в кубанском порту зафиксированы после атаки беспилотников, сообщает Южная транспортная прокуратура в Max.
В порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранительных органов и иных ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия», – говорится в заявлении.
В настоящее время надзорное ведомство следит за работой оперативных служб на месте инцидента. Также прокуратура взяла под контроль соблюдение прав сотрудников пострадавшего предприятия.
В Краснодарском крае четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА.
В марте текущего года в кубанском порту Кавказ из-за удара беспилотника пострадали три человека.