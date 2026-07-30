Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Убитая в Подмосковье женщина оказалась участницей конкурса красоты
Пропавшая во время прогулки с собакой жительница Московской области найдена мертвой, ей оказалась участница конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017» Наталья Божук.
Божук тогда завоевала титул «Миссис Очарование», передает РИА «Новости».
Позже она организовала собственное мероприятие «Миссис-Сахалин 2018» и модный показ Sakhalin Fashion Day 2018.
Девушка руководила модельным агентством Elit Model Sakh, увлекалась психологией и модой. В социальных сетях она также отмечала, что окончила Высшую школу «Останкино».
Ранее сообщалось о пропаже женщины 17 июля после ухода на прогулку с питомцем в жилом комплексе «Ромашково». Спустя несколько дней собаку обнаружили в одноименном селе.
Тело погибшей нашли в лесополосе подмосковного Одинцово. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи заподозрили сожителя в расправе над пропавшей жительницей Подмосковья.
В мае полицейские нашли тело пропавшей москвички в квартире ее сожителя. Позже этот мужчина сознался в убийстве.