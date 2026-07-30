Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Удмуртию
В результате налета беспилотных летательных аппаратов на Удмуртию смертельные ранения получил один человек, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.
«Совершена еще одна массовая атака на Удмуртию. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, погиб один мирный житель», – указала Абрамова, передает РИА «Новости».
Она добавила, что он «не представлял [собой] военную цель».
На месте происшествия работают все оперативные службы.
Абрамова также уточнила, что концентрация вредных веществ в воздухе рядом с горящим складом остается в пределах нормы. Всех сотрудников предприятия оперативно эвакуировали, а для иногородних работников власти организовали специальный транспорт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после нападения на Удмуртию.
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