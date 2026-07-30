Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Bloomberg: ChatGPT и Roblox попадут под строгий контроль ЕС
Bloomberg: В августе ChatGPT и Roblox получат статус крупных онлайн-платформ ЕС
Популярный чат-бот от OpenAI и игровая платформа Roblox в августе получат статус крупных онлайн-платформ, что обяжет их соблюдать жесткие правила модерации контента.
Чат-бот ChatGPT американской компании OpenAI и онлайн-сервис Roblox будут подвергнуты более строгому контролю в рамках закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Обеим компаниям уже в августе присвоят статус крупных онлайн-платформ, так как аудитория каждой из них превышает 45 млн активных пользователей в месяц.
Закон о цифровых услугах обязывает социальные сети и поисковые системы ограничивать распространение незаконного и вредоносного контента. Кроме того, ряд организаций должен публиковать отчеты о прозрачности, разрабатывать планы по снижению рисков и платить ежегодный сбор в Еврокомиссию. Нарушителям грозят штрафы в размере до 6% от их годового оборота.
Ранее Еврокомиссия предварительно обвинила корпорацию Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) в нарушении закона в ходе расследования об «электронных сервисах, вызывающих привыкание». Также претензии были предъявлены платформе TikTok за неспособность обеспечить защиту аккаунтов несовершеннолетних пользователей, за что соцсети пригрозили крупным штрафом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия подготовила новые меры по регулированию работы ChatGPT.
В России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне подтвердил возможность возвращения платформы Roblox на отечественный рынок.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ